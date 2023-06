Sarah Jessica Parker Cerita Alasan Tidak Pernah Manikur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker menjelaskan jika dirinya bukan penggemar manikur baik di rumah maupun di salon. Pada tahun 2011, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengecat kuku, dan bahkan memakai cat kuku hanya dua kali dalam 10 tahun.

Dia juga memiliki alasan khusus kukunya hanya disikat dan dibersihkan. Hal itu karena dia sering menggunakan tangannya untuk memasak, membersihkan dan mencuci pakaian. "[Cat kuku] tidak praktis dalam hidup saya mengingat apa yang perlu dilakukan tangan saya setiap hari," katanya kepada People tahun 2016.

Namun, setidaknya ada satu pengecualian untuk aturan mengecat kuku. Dia baru-baru ini terlihat dengan manikur hitam untuk mencocokkan gaun polkadotnya di pesta ulang tahun ke-25 Sex and the City awal bulan ini.

Tetapi mengingat bahwa karakternya, Carrie Bradshaw, bukan orang yang suka memasak, membersihkan, atau bahkan mencuci pakaiannya sendiri, menarik bahwa penulis, podcaster, dan masyarakat yang terobsesi dengan mode dan glam, dia juga terlihat tidak menggunakan cat kuku. kuku telanjang.

"Carrie adalah seorang penulis, jadi dia mulai menulis dengan mesin tik. Dia akan belajar mengetik di sekolah menengah, dan dia adalah seorang penulis yang praktis dan seorang penulis yang diperlukan dan seorang penulis romantis," katanya.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa untuk Carrie, manikur adalah hambatan dan membuatnya tampak kacau ketika akan menulis. Sementara Parker menambahkan bahwa ini tidak berarti bahwa penulis lain tidak bisa cantik atau santai dengan kuku mereka, Carrie mungkin tidak pernah menghabiskan waktunya untuk mengekspresikan dirinya.

Produser eksekutif Michael Patrick King sangat setuju. "Semua pakaian Carrie yang Anda lihat di kamera dipikirkan dengan baik di lemari pakaian dan di Sarah Jessica," katanya. "Dia benar-benar mencoba memainkan kedua sisi, tinggi dan rendah, nyata dan imajiner. Itulah alasan utama dia tidak pernah memakai cat kuku."

Alasan lain untuk kuku sederhana Carrie adalah manajemen waktu dan kontinuitas episodik. Selain membintangi Sex and the City dan And Just Like That, Parker berperan sebagai produser eksekutif. Dia juga sangat terlibat dalam penampilan Carrie, jadi dia bekerja terus-menerus dengan desainer kostum Molly Rogers dan Danny Santiago, menyisakan sedikit waktu untuk manikur.

Namun, Parker mengungkapkan bahwa akan ada beberapa adegan di episode selanjutnya di mana Carrie memakai cat kuku yang mencolok. "Saya pikir itu akan menjadi hal yang menarik, mengingat pakaian dan lingkungan tempat adegan itu dibuat," katanya.

Saat syuting adegan itu, King mengatakan, "Aku seperti, wow, dia memakai cat kuku. Dan itu cat kuku gelap, yang menarik dan mengejutkan. Ketika ditanya lebih detail, King mengatakan bahwa adegan pertama terjadi di Brooklyn dan Anda dapat langsung melihat perubahan kuku karena Carrie memiliki dompet terkecil yang pernah dia miliki.

Musim kedua And Just Like That sedang tayang. Meskipun Carrie akan selalu menjadi gadis tanpa cat kuku, dia juga sangat sedih dengan kematian Big dan itu terlihat dalam penampilannya. "Carrie menderita selama musim dingin," kata King. "Di season berikutnya dari And Just Like That yang berlangsung di musim semi, Carrie kembali ke dirinya sendiri dengan ide baru, hidup ini terlalu singkat, maka jalanilah. Jadi suatu malam dia memutuskan untuk menjaga kukunya agar tetap hidup."

DWI NUR AZIZAH I GLAMOUR

