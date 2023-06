Kristin Davis Curhat tentang Filler dan Penuaan yang Dialami

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kristin Davis belum lama ini bercerita tentang cemoohan yang dia terima tanpa henti karena menggunakan filler dan penampilan fisiknya secara umum. Aktris "And Just Like That" berusia 58 tahun itu mengatakan dia sampai menangis karena troll Internet itu.

Internet terbagi dalam dua kubu tentang prosedur kosmetik yang dia lakukan. "Saya telah melakukan filler dan itu bagus dan saya telah melakukan filler dan itu buruk," katanya kepada The Telegraph, dikutip dari Pagesix, Jumat, 23 Juni 2023.

Davis percaya lebih banyak wanita akan berbicara tentang prosedur kosmetik yang telah mereka lakukan jika tidak ada ketakutan akan reaksi serupa.

"Saya pikir sebagian alasan mengapa orang tidak lebih terbuka adalah karena Anda dipermalukan oleh wanita lain," katanya kepada "Entertainment Tonight" awal pekan ini.

"Sedih sekali. Kami memiliki cukup masalah seperti itu. Kita tidak perlu saling mempermalukan. Seperti, itu sangat membuang-buang waktu, tapi itu menyakitkan."

Davis, yang memerankan Charlotte York Goldenblatt di serial Max itu, menambahkan bahwa setiap orang dapat membuat pilihan masing-masing dalam hal wajah dan tubuh mereka sendiri.

“Anda tidak mengkritik orang lain atas pilihan mereka, atau kesalahan mereka atau apa pun itu. Itu tidak membantu Anda. Itu tidak membantu mereka. Itu tidak membantu siapa pun,” katanya.

Sementara itu, Davis mengadopsi pandangan yang lebih positif dalam hal penampilan yang mengalami penuaan. “Saya tidak harus terlihat seperti dulu. Ketika saya bercermin, saya mencoba mengingatkan diri sendiri untuk tidak melihat kekurangannya, Anda tahu, karena begitulah cara kita diprogram untuk melihatnya,” ujar dia.

“Seperti, kamu tidak bisa tidak menua. Satu-satunya cara Anda tidak bisa menua adalah dengan tidak hidup, yang jelas bukan sesuatu yang saya inginkan terjadi."

Kristin Davis bukan satu-satunya bintang "And Just Like That" yang menanggapi kritik terhadap para pemeran yang berani menua di mata publik. Sarah Jessica Parker telah mengecam obrolan misoginis tentang akar uban alaminya, sementara kepala departemen rambut acara itu, Nakoya Yancey, sebelumnya menganggap komentar kejam seperti itu "menyinggung" dan "dangkal" dalam sebuah wawancara dengan Page Six Style.

PAGESIX

