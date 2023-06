Kristin Davis Sering Dicemooh karena Menggunakan Filler

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kristin Davis menjadi jujur tentang prosedur kosmetik yang dia lakukan selama bertahun-tahun, dan bagaimana komentar negatif tentang penampilannya yang berubah memengaruhi harga dirinya. Dalam sebuah wawancara baru dengan The Telegraph, aktris berusia 58 tahun itu terbuka tentang penuaan di mata publik, mengungkapkan bahwa dia sering merasakan tekanan untuk terlihat lebih muda dari yang sebenarnya.

“Sulit untuk dihadapkan dengan diri Anda yang lebih muda setiap saat,” katanya. “Dan merupakan tantangan untuk mengingat bahwa Anda tidak harus terlihat seperti itu. Internet menginginkan Anda — tetapi mereka juga tidak menginginkan Anda. Mereka sangat bertentangan."

Dia kemudian menjelaskan bahwa dia awalnya mencoba Botox sebelum menggunakan filler di wajahnya. Davis melanjutkan, “Saya telah melakukan filler dan itu bagus dan saya telah melakukan filler dan itu buruk. Saya harus melepasnya dan saya diejek tanpa henti. Dan aku meneteskan air mata karenanya. Ini sangat menegangkan," jelasnya, sebelum berbicara tentang betapa tidak adilnya orang menyalahkan pasien daripada dokter yang melakukan pekerjaan ketika prosedurnya salah.

Selain filler wajah dan Botox, Davis mengungkapkan bahwa ia juga melakukan operasi bibir, yang telah menjadi subjek konservasi sejak spin-off Sex and the City, And Just Like That tayang perdana di HBO Max Februari lalu. "Tidak ada yang memberitahuku bahwa itu tidak terlihat bagus untuk waktu yang lama," katanya tentang filler bibirnya. "Tapi untungnya aku punya teman baik yang akhirnya mengatakannya. Masalahnya adalah kamu tidak tersenyum pada dirimu sendiri di cermin ."

Penuaan memang menjadi perhatian utama bagi banyak perempuan. Selain Kristin Davis, Kim Catrall, sesama aktris Sex and the City, baru-baru ini juga membahas tentang penuaan yang dialaminya. Aktris berusia 66 tahun itu berterus terang tentang sikap barunya terhadap prosedur kosmetik. Terlebih di usia saat ini dia berjuang melawan penuaan dengan segala cara.

“Ada begitu banyak alternatif lain sekarang, perawatan yang merangsang tubuh Anda sendiri untuk melawan penuaan. Ada filler, Botox, ada begitu banyak hal berbeda yang dapat Anda selidiki dan coba dan lihat apakah itu cocok untuk Anda," katanya kepada Sunday Times.

Aktris yang dikabarkan akan tampil dalam musim 2 And Just Like That itu, menambahkan, penting untuk mendapatkan prosedur kecantikan yang baik. “Ini bukan hanya hal yang sia-sia. Saya berperan sebagai wanita tertentu yang berpenampilan tertentu. Dan secara profesional saya menjaga diri saya sendiri," katanya menambahkan bahwa sekarang, dia ingin terlihat seperti versi terbaik dari dirinya sendiri.

