Kim Catrall Berusaha Lawan Penuaan dengan Botox dan Filler

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Cattrall semakin terbuka tentang penuaan. Aktris berusia 66 tahun itu berterus terang tentang sikap barunya terhadap prosedur kosmetik. Terlebih di usia saat ini dia berjuang melawan penuaan dengan segala cara.

"Saya berusia 60-an sekarang, dan saya berjuang melawan penuaan dengan segala cara yang saya bisa," katanya kepada Sunday Times “Ada begitu banyak alternatif lain sekarang, perawatan yang merangsang tubuh Anda sendiri untuk melawan penuaan. Ada filler, Botox, ada begitu banyak hal berbeda yang dapat Anda selidiki dan coba dan lihat apakah itu cocok untuk Anda."

Namun, penduduk asli Inggris itu menekankan bahwa penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik: “Jika Anda punya uang dan, yang lebih penting, ahli bedah yang tepat… Itu tidak bisa cukup ditekankan. Anda ingin terlihat seperti Anda," katanya.

Bagi Cattrall, tidak sepenuhnya sia-sia. “Ini bukan hanya hal yang sia-sia. Saya berperan sebagai wanita tertentu yang berpenampilan tertentu. Dan secara profesional saya menjaga diri saya sendiri," katanya menambahkan bahwa sekarang, dia ingin terlihat seperti versi terbaik dari dirinya sendiri.

Sikap Cattrall tentang operasi plastik muncul setelah dia sebelumnya mengakui bahwa dia menentang operasi plastik. "Saya tidak ingin bercermin dan tidak mengenali siapa yang melihat ke belakang," katanya kepada Daily Mail pada April 2011. Beberapa tahun kemudian dia menggemakan sentimen serupa, bahwa dia ingin merangkul penuaan.

Cattrall sempat menceritakan tentang pengalamannya di Hollywood sebagai wanita lanjut usia. "Di usia 50-an, saya merasa banyak hal yang hilang," katanya menjelang perilisan acaranya, Filthy Rich, pada tahun 2020. "Itu adalah perubahan bertahap. Pada akhirnya ubu merupakan hal yang luar biasa untuk berkecimpung dalam bisnis ini selama ini," kata Cattrall. "Saya pikir hal terbaik dalam hidup saya adalah menjadi seorang aktris yang berhasil. Dan saya tercengang bahwa saya telah mencapai sejauh yang saya miliki."

Pemikiran Kim Cattrall tentang prosedur kosmetik bukan satu-satunya hal yang dia jadikan berita utama. Karakternya sebagai Samantha, dijadwalkan akan tampil dalam satu adegan selama final musim 2 And Just Like That. Di musim pertama, pada Desember 2021, Samantha tidak hadir meskipun semua karakter, Carrie, Charlotte York yang diperankan Kristin Davis dan Miranda Hobbes diperankan Cynthia Nixon semuanya kembali. Dalam episode debutnya, disebutkan secara singkat bahwa Samantha pindah ke London setelah berpisah dari teman-temannya.

