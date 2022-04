Sarah Jessica Parker Lelang Gaun Premiere And Just Like That untuk Amal

Sarah Jessica Parker mengenakan gaun tulle Oscar de La Renta di pemutaran perdana And Just Like That, Rabu 8 Desember 2021. Instagram.com/@oscardelarenta

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker melelang gaun yang dikenakan saat pemutaran perdana perdana And Just Like That untuk amal. Hasil penjualan akan disumbangkan ke UNICEF.

"Semua hasil penjualan akan disumbangkan ke UNICEF, sebuah organisasi yang saya rasa terpanggil untuk mendukung sekarang lebih dari sebelumnya mengingat konflik geopolitik saat ini. Banyak anak yang tidak bersalah yang saat ini terancaman," kata Sarah Jessica Parker dalam sebuah pernyataan.

Sarah Jessica Parker, yang memainkan karakter ikonik Carrie Bradshaw dalam serial TV Sex and The City serta sekuelnya And Just Like That, mengenakan pakaian yang glamor, begitu juga dalam kehidupan nyata. Gaya pribadinya sering disamakan dengan gaya Bradshaw yang suka mengenakan gaun desainer yang elegan dan chic, dan tentu saja, sepatu hak tinggi.

Aktris berusia 57 tahun tersebut mengenakan kreasi Oscar de la Renta di pemutaran perdana And Just Like That, yang menurutnya merupakan ode untuk Bradshaw. Puncak dari pertunjukan yang sangat populer itu masih dikenang karena fashionnya.

Dia sekarang melelang gaun ini bersama dengan Oscar de la Renta di platform penjualan kembali rumah desain, Encore. Semua hasil penjualan akan disumbangkan ke UNICEF. Pelelangan berlangsung kemarin.

Dalam sebuah wawancara dengan People, bintang itu berkata merasa terhormat mengenakan gaun tersebut ke pemutaran perdana And Just Like That pada Desember lalu.

“Rasanya bermakna mengucapkan selamat tinggal pada gaun ini dengan cara ini, dan saya berharap untuk melihat lemari apa yang dia sebut rumah selanjutnya.”

Gaun itu adalah desain yang dibuat khusus yang memberi penghormatan cerdas kepada Bradshaw melalui rok tulle penuhnya, sesuatu yang terlihat dikenakan di kredit pembukaan pertunjukan. Gaun itu juga dilengkapi dengan jubah yang indah.

Sarah Jessica Parker mengenakannya dengan sepatu hak satin mawar dari mereknya SJP bersama dengan tas Erdem dan aksesori dari Larspurk, Fred Leighton, dan Hawk.

INDIAN EXPRESS | PEOPLE

