Kristin Davis Ingin Sex and The City Jadi Sarana untuk Anak-anaknya Belajar

TEMPO.CO, Jakarta - Kristin Davis berubah pikiran saat melihat anak-anaknya menonton Sex and the City. Pada episode The Kelly Clarkson Show hari Jumat, pembawa acara Kelly Clarkson bertanya kepada Davis apakah anak-anaknya, Wilson, 3 tahun, dan Gemma Rose, 10 tahun, telah menonton Sex and The City karena kini lebih banyak orang menonton serial itu setelah pemutaran perdana And Just Like That.

Davis dengan cepat mengingat momen ketika Gemma menunjukkan bahwa seseorang yang duduk di dekat mereka di pesawat sedang menonton adegan dari Sex and The City di mana ibunya berakting di dalamnya. Meskipun dia mengatakan itu sedikit menakutkan untuk membahas serial itu pada saat itu, Davis menjelaskan bahwa dia lebih terbuka untuk anak-anaknya menonton serial itu ketika mereka sedikit lebih tua.

"Sekarang dia lebih tua dan sekarang dia mendapatkan semua hal ini dari teman-temannya, meskipun saya sangat mengendalikan ... saya pikir saya akan menggunakannya sebagai alat pengajaran," kata wanita 56 tahun itu, seperti dilansir dari laman People. "Saya tidak ingin dia merasa malu. Saya ingin dia berbicara dengan saya. Saya seorang ibu tunggal, itu sangat penting ... harus membuat mereka berbicara. Kau tahu, Sex and the City adalah jenis pendidikan yang bagus... untuk nanti."

Aktris Kristin Davis. Instagram.com/@iamkristindavis

Kristin Davis sebelumnya telah membahas perlunya melakukan dialog terbuka dengan anak-anaknya tanpa memandang usia mereka. Pada Juli 2020, aktris itu memberi tahu People percakapannya dengan anak-anaknya tentang protes dan percakapan tentang ras dan kebrutalan polisi setelah kematian George Floyd.

"Saya banyak berbicara dengan Gemma tentang apa yang terjadi dan dia terkejut, tentu saja, dan sedih dan kesal," kata Davis saat itu. "Saya hanya ingin mereka merasa diberdayakan, dan saya ingin mereka tahu apa yang terjadi karena itu bukan sesuatu yang tidak bisa Anda bicarakan. Saya berharap semua orang merasa seperti itu karena ini adalah sesuatu yang sedang kita perjuangkan sebagai negara, sebagai masyarakat. Dan semoga jika kita semua ambil bagian dalam perjuangan ini, kita benar-benar dapat melakukan sesuatu."

Davis mengadopsi Gemma pada 2011 dan Wilson pada 2018. Aktris itu sebelumnya membahas bagaimana adopsi selalu menjadi pilihan baginya, seperti halnya Charlott, karakternya Sex and the City, tetapi itu masih merupakan proses yang "menakutkan".

"Mereka memberi tahu Anda bahwa ketika [anak Anda] pertama kali datang, Anda harus menganggapnya sebagai mengasuh anak jika ibu kandungnya berubah pikiran," kata Kristin Davis kepada Anderson Cooper pada tahun 2012. "Setiap negara bagian berbeda, tetapi di [California] itu 48 jam. Jadi kamu mencoba berpikir bahwa kamu adalah babysitter tapi itu tidak mungkin!"

