Sarah Jessica Parker Rayakan 25 Tahun Sex and the City dengan Kalung Emas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Jessica Parker memberikan penghormatan khusus, untuk Sex and the City. Serial favorit penggemar ini tayang perdana 25 tahun yang lalu di HBO. Aktris yang berperan sebagai Carrie Bradshaw itu, merayakan ulang tahun serial tersebut dengan foto kalung emas ikonik dari karakternya.

“Ini ulang tahun perak kami, tetapi kenangan akan selalu menjadi emas. X, SJ,” tulis Sarah Jessica Paker dalam postingan Instagram-nya tentang perhiasan itu pada hari Selasa, 6 Juni 2023. Kalung bertuliskan nama Carrie itu diletakkan dalam kotak departement store Mervyn's. Dia juga memposting ulang iklan promosi untuk acara tersebut sebelum ditayangkan pertama kali di Instagram Story-nya.

Baca Juga: Kim Catrall Berusaha Lawan Penuaan dengan Botox dan Filler

Berdasarkan kolom surat kabar Candace Bushnell dengan nama yang sama, Sex and the City ditayangkan selama enam musim dari tahun 1998 hingga 2004. Serial tersebut menceritakan tentang Carrie, Miranda, Samantha, dan Charlotte adalah empat wanita cerdas dan dinamis yang berbasis di New York, yang terlepas dari perbedaan mereka dan kehidupan seks yang selalu berubah tetap bersatu melalui pasang surut. Keempatnya juga menjadi inspirasi fashion penonton saat mereka menjalani kencan di New York City. Selain dua film, acara tersebut telah merilis seri sekuel, And Just Like That..., yang tayang perdana di HBO Max pada Desember 2021.

Baca Juga: Emily Ratajkowski Tiru Gaya Carrie Bradshaw dengan Gaun Koran Ikonik

Baru-baru ini, dikonfirmasi bahwa Kim Cattrall akan menampilkan kembali karakter ikoniknya Samantha Jones dengan dilaporkan berbicara dengan Carrie Bradshaw di telepon di final season 2 And Just Like That.

Menurut Variety, Cattrall memfilmkan cameo pada 22 Maret di New York City tanpa melihat atau berbicara dengan bintang-bintang serial tersebut" termasuk Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, dan Kristin Davis. Dia juga dilaporkan tidak berinteraksi dengan pembuat serial Michael Patrick King, tetapi dia didandani oleh desainer Sex And The City, Patricia Field untuk penampilannya. Samantha sebelumnya tampil di musim pertama And Just Like That, melalui pertukaran pesan teks antara dirinya dan Carrie.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di masa lalu, Kim Cattrall vokal tentang tidak ingin kembali ke waralaba. “Serial ini pada dasarnya adalah film ketiga. Betapa kreatifnya itu," katanya kepada Variety tahun lalu. “Saya tidak pernah diminta untuk menjadi bagian dari reboot. Saya menjelaskan perasaan saya setelah kemungkinan film ketiga, jadi saya mengetahuinya seperti yang dilakukan orang lain - di media sosial."

Sarah Jessica Parker juga mengonfirmasi di podcast The Hollywood Reporter's Awards Chatter pada Juni 2022 bahwa mereka tidak meminta Kim Cattrall untuk kembali.

"Dia memperjelas bahwa itu bukan sesuatu yang ingin dia kejar, dan itu tidak lagi terasa nyaman bagi kami, sehingga tidak terpikir oleh kami," katanya. " Anda harus mendengarkan seseorang, dan jika mereka berbicara di depan umum tentang sesuatu dan itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang mereka inginkan, atau orang yang mereka inginkan. bermain, atau lingkungan yang mereka inginkan, Anda mencapai usia di mana Anda seperti, 'Ya, kami mendengarnya.'"

PEOPLE

Pilihan editor: Sarah Jessica Parker Pakai Gaun Pengantin Carrie Bradshaw Ikonik di And Just Like That 2

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.