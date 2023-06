Sarah Jessica Parker Pakai Gaun Alexander McQueen dari Met Gala 2006 ke Minimarket

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Carrie Bradshaw, karakter yang dimainkan Sarah Jessica Parker di serial Sex and The City, menjadi bahan berita ketika mengenakan kembali gaun pengantinnya untuk kelanjutan serial tersebut, And Just Like That (AJLT). Sarah Jessica Parker juga tak mau kalah. Dalam serangkaian foto yang dibagikan ke feed Instagram-nya, Parker mengenakan kembali gaun Alexander McQueen dari Met Gala "AngloMania" pada 2006 untuk proyeknya bersama Vogue.

Tahun itu, ia menghadiri acara tersebut dengan McQueen di lengannya dalam gaun yang sekarang menjadi ikon, menampilkan selempang tartan di atas gaun tulle dengan korset berhias rumit.

Baca Juga: Kristin Davis Curhat tentang Filler dan Penuaan yang Dialami

Dalam unggahan Instagram-nya, SJP tampak berpakaian santai, memilih untuk mengenakan hoodie abu-abu yang terlihat nyaman di atas gaun itu. Dia menambahkan sepasang sepatu Dior untuk melengkapi penampilannya, yang dia kenakan untuk perjalanan yang sangat glam-grunge ke bodega (convenience store atau minimarket).

"Hello you. X, SJ," tulis dia pada unggahan tersebut, yang menunjukkan banyak tampilan di balik layar baik fiturnya maupun pembuatan film AJLT.

Parker berbicara tentang gaun McQueen dalam sebuah video untuk Vogue, mengatakan bahwa waktunya bersama desainer sangat penting baginya dan bahwa dia menyimpan sebanyak mungkin kenangannya.

Baca Juga: Sarah Jessica Parker Cerita Alasan Tidak Pernah Manikur

"Aku jatuh cinta padanya," katanya dalam video. "Saya masih memiliki setiap peniti yang dia jatuhkan dari mulutnya masih menjadi milik saya. Saya masih memiliki semua yang dia potong masih menjadi milik saya. Saya memiliki hal-hal yang tampaknya tidak ada apa-apanya, dari setiap pemasangan yang saya lakukan dengannya dalam kepemilikan saya."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga berbicara tentang betapa pemalunya mendiang desainer itu, dan dia bisa melihatnya melihat kembali foto mereka bersama.

"Apa yang paling mengejutkan saya tentang foto ini sekarang, Anda dapat melihat di mana pundaknya berakhir dan saya mulai, ada tumpang tindih di sana," katanya tentang McQueen, yang meninggal pada 2010. "Yang mengejutkan saya tentang foto ini adalah di mana kepala kita berada, bagaimana hati-hati aku ... Semakin pemalu dia, semakin pemalu aku jadinya. Aku melihatnya dalam hal ini."

"Itu bukan malam yang menyenangkan. Memang, tapi tidak. Karena aku sangat gugup. Aku hanya ingin dia baik-baik saja," dia mengakhiri. "Dia tahu bagaimana perasaan saya tentang dia. Ada begitu banyak kasih sayang dan kekaguman yang mendalam dan semua orang mencintainya, karena dia adalah orang yang sangat menyentuh."

INSTYLE

Pilihan Editor: Sarah Jessica Parker Cerita Alasan Tidak Pernah Manikur