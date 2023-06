Kulit Wajah Bersih dengan Cleansing Balm Berbahan Alami

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rutinitas membersihkan wajah penting untuk memastikan tidak ada sisa makeup, debu, kotoran dan minyak setelah seharian beraktivitas. Hal ini agar tidak terjadi penumpukan minyak dan penyumbatan pori-pori yang bisa menyebabkan timbulnya masalah jerawat, wajah yang kusam dan berminyak. Sebab itu, sangat disarankan untuk melakukan deep cleansing, membersihkan wajah dengan sempurna dan menyeluruh, menggunakan pembersih dasar seperti micellar water, cleansing oil atu cleansing balm.

Pembersih cleansing balm mengandung bahan dasar minyak yang melarutkan riasan wajah tanpa membuat kulit kering. Cleansing balm sangat efektif untuk membersihkan riasan wajah dengan formula water, water proof, atau finish matte, serta mampu melarutkan kotoran diwajah secara lebih bersih dan tuntas. Alasan mengapa cleansing balm sangat efektif dalam membersihkan kulit wajah, karena produk ini terdiri dari campuran minyak dan emolien yang bekerja untuk memecah dan menghilangkan semua sisa riasan, SPF dan kotoran, sehingga membuat kulit menjadi bersih.

Baca Juga: Cara Memilih Pembersih Wajah yang Sesuai dengan Jenis Kulit

YOU Beauty menghadirkan produk terbarunya bernama Gentle Clean! Deep Cleansing Balm-Cocomelt. Cleansing balm yang diperkaya dengan coconut oil, Centella Asiatica Extract, Vitamin E higga Jojoba Seed Oil yang mampu mendukung tahapan pembersihan muka secara menyeluruh. Cleansing balm ini memiliki fungsi spesifik untuk membantu menghapus make up, kotoran, dan minyak berlebih dengan lembut tanpa meninggalkan sisa dan menyebabkan iritasi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

YOU Gentle Clean! Deep Cleansing Balm Cocomelt (dok. YOU Beauty)

Meskipun memiliki tekstur balm, namun pembersih ini akan mudah meleleh dalam waktu 15 detik dan siap untuk membersihkan riasan ataupun kotoran di wajah. Selain itu, teksturnya yang silky membuat nyaman untuk digunakan karena tidak lengket setelah dihapus menggunakan kapas atau tisu dan tidak membuat kulit iritasi.

Nurul Fajrini, PR Manager YOU Beauty mengatakan kotoran pada kulit wajah yang disebabkan karena sisa make up dan debu, seringkali menyebabkan masalah baru, sehingga membutuhkan perawatan pembersih secara menyeluruh dan ketelitian dalam memilih produk pembersih kulit yang tepat. "YOU Gentle Clean! Deep Cleansing Balm-Cocomelt dengan fungsi spesifik sebagai produk pembersih wajah dari make up, sunscreen, kotoran, dan minyak berlebih tanpa meninggalkan sisa pada kulit,” ujar Nurul dalam keterangan pers Rabu, 28 Juni 2023.

Dengan menjunjung tinggi filosofi brand "Long-lasting Beauty", YOU Beauty berkomitmen untuk berinovasi dalam menawarkan produk berteknologi inovatif yang menyerap kebaikan alam. Cleansing balm ini juga terbukti 100% no harm, telah terbukti secara klinis dan cruelty free. “Kami berkomitmen untuk melengkapi keunggulan produk untuk manfaat yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah dengan memformulasikan rangkaian produk ini sedemikian rupa, sehingga cocok untuk digunakan oleh semua tipe kulit,” jelasnya.

Pilihan editor: YOU Beauty Kolaborasi dengan Hydra Coco Hadirkan Sunscreen Ramah Kulit Sensitif