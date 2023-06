Busana Kate Middleton di Trooping the Colour Bakal Menunjukkan Peran Barunnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton akan bergabung dengan anggota keluarga kerajaan lainnya di Trooping the Colour akhir pekan ini. Upacara tersebut menandai ulang tahun Raja Inggris selama lebih dari 260 tahun, meskipun Kate melakukan debutnya di pawai hanya 12 tahun yang lalu, tak lama setelah dia menikah dengan Pangeran William.

Setelah mendebutkan sembilan pakaian untuk setiap upacara antara 2011 dan 2022, penampilan wanita bergelar Princess of Wales diharapkan sedikit berbeda. Meskipun tidak ada keraguan bahwa dia akan melangkah keluar dalam ansambel desainer, para ahli kerajaan mengklaim bahwa pilihan warnanya akan menunjukkan posisi seniornya di Keluarga Kerajaan.

Baca Juga: Ivanka Trump Pakai Gaun Sama dengan Kate Middleton untuk Upacara Bat Mitzvah Putrinya

Sejarawan dan komentator kerajaan Mok O'Keeffe mengatakan Kate memilih gaun berwarna hijau atau biru. "Princess of Wales sangat terbiasa menghadiri Trooping the Colour - tetapi tahun ini akan menjadi sangat penting dan spesial. Ini adalah yang pertama di mana ayah mertuanya adalah Raja dan yang pertama di mana dia akan hadir sebagai Kolonel Pengawal Irlandia," ujarnya. “Dulu, peran ini dipegang oleh suaminya, Pangeran William, yang menghadiri acara tersebut dengan seragam militer. Princess of Wales tidak mungkin mengenakan seragam, tidak pernah bertugas, tetapi pakaiannya akan mencerminkan pentingnya peran barunya."

Kate Middleton dan Meghan Markle bersama keluarga kerajaan Inggris menghadiri acara Trooping the Colour di London, Sabtu, 8 Juni 2019. Reuters

Tetap setia pada gaya khasnya, Kate diharapkan mengenakan gaun sederhana ke acara tersebut - tidak lain adalah warna cerah yang sesuai dengan warna kulitnya. Dan menurut sejarawan kerajaan, ada dua warna yang kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama.

Baca Juga: Gaya Sporty Kate Middleton dengan Sneakers dan Jogger saat Latihan Rugby

"Dia sebelumnya memakai warna hijau saat mengunjungi penjaga dan ini mungkin pilihan yang cocok. Dia juga menyukai banyak warna biru baru-baru ini, namun, dalam cuaca panas ini, dia mungkin memilih warna yang lebih terang. Anda dapat yakin bahwa itu tidak akan menjadi warna yang menonjol - seperti kuning atau merah muda - karena dia tidak ingin mengalihkan sorotan dari suaminya atau ibu mertuanya, Ratu Camilla," jelas Mok.

Tahun lalu Kate memilih gaun putih yang elegan dari Alexander McQueen. Dia memasangkan desain yang disesuaikan dengan topi putih dan biru tua oleh Philip Treacy, seorang desainer yang dicintai oleh wanita kerajaan di seluruh dunia.

Meskipun itu adalah acara khusus, wanita berusia 41 tahun itu tidak menampilkan gaun baru dan sebaliknya, mengubah gaun putih yang pertama kali dikenakannya pada Juni 2021 di sebuah resepsi di Cornwall. Dia memilih perhiasannya dengan bijak untuk acara tersebut dan tahun lalu memberikan penghormatan kepada mendiang ibu mertuanya, Putri Diana, dengan mengenakan kalung safir dan berlian dengan sepasang anting-anting yang serasi. Selain terlihat seksi dengan ansambel putih dan birunya, perhiasan itu dulunya milik mantan Princess of Wales.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun lalu bukanlah pertama kalinya Kate mengenakan pakaian putih untuk perayaan ulang tahun resmi Raja. Pada tahun 2011, hanya beberapa bulan setelah dia menikah dengan Pangeran William, wanita berusia 29 tahun itu mengenakan pakaian serupa untuk Trooping the Colour pertamanya. Gaun bergaya mantel terbuat dari kain putih bertekstur bertekstur yang digunakan untuk membuat atasan jaket yang pas badan dan rok penuh dengan kerutan.

Pada kesempatan lain, dia memilih warna pastel, yaitu kuning dan merah muda. Ketika Kate mengenakan warna merah muda pada 2017, dan kuning pada 2019, dia itu mengikuti formula gaya khasnya dengan mencocokkan gaunnya dengan topinya untuk menciptakan pakaian tonal.

Setiap kali, gaun yang dikenakan Kate untuk Trooping the Colour selalu selutut, gaya yang disesuaikan dengan garis leher yang sederhana. Lengan panjang, pinggang cinched-in, dan rok a-line adalah fitur pokok yang terlihat pada pakaian Kate sebelumnya.

Setelah mengenakan Alexander McQueen untuk peran pertamanya dalam upacara tersebut dan bertahun-tahun setelahnya, Miranda Holder, penata gaya selebriti dan pakar mode kerajaan mengungkapkan bahwa dia berharap untuk melihat tren desainer kembali. "Apa pun yang dipilih sang putri, tidak diragukan lagi itu akan elegan dan rapi - dalam gaya Kate yang sebenarnya, dan sangat mungkin memberi penghormatan kepada salah satu desainer favoritnya seperti McQueen atau Erdem," katanya.

EXPRESS UK

Pilihan editor: Gaya Sporty Kate Middleton dengan Sneakers dan Jogger saat Latihan Rugby