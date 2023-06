Gaya Sporty Kate Middleton dengan Sneakers dan Jogger saat Latihan Rugby

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton yang merupakan pelindung kerajaan dari Rugby Football Union dan Rugby Football League, melakukan perjalanan ke Maidenhead Rugby Club, di Berkshire. Kunjungannya bertujuan untuk menyoroti pentingnya tahun-tahun awal dan menjadi ayah sebagai bagian dari kampanye masa kecil yang berkelanjutan.

Wanita bergelar Princess of Wales itu tampil sporty dengan kaus biru muda berhiaskan badge rugby Inggris, celana panjang biru tua, sepasang sepatu kets berwarna putih, dan rambutnya diikat ke belakang menjadi kuncir kuda.

Sneakers yang dipakainya, Lululemon Chargefeel Low Women's Workout Shoes in White, dapat dibeli secara online seharga US$138 atau sekitar Rp 2 juta. Kaus berwarna biru, England Rugby Gym Training dijual seharga US$ 34 atau sekitar Rp 500 ribu di situs web resmi, dan celana panjangnya adalah Sweaty Betty Air Taper Run Pant in Navy yang saat ini dijual seharga US$42 atau sekitar Rp 620 ribu.

Kate juga terlihat memakai sepasang anting-anting hoops emas yang kecil dan memakai cincin pertunangan safirnya yang luar biasa. Anting-antingnya dari merek Orelia London yang dia debut pada tahun 2021 selama panggilan video dengan mahasiswa keperawatan. Anting-anting emas itu dijual seharga hanya US$32 atau sekitar Rp 476 ribu terbuat dari kuningan dan dilapisi emas.

Penggemar kerajaan mendiskusikan gaya Kate tersebut, dan di Twitter, @lovefamilywales berkomentar dia tampak luar biasa.

"Putri Wales dalam elemennya pagi ini sangat menyenangkan untuk dilihat, dia sangat gembira!" kata salah satu pengguna media sosial.

"Saya ingin lebih sering melihatnya dengan kuncir kuda!" tambah penggemar kerajaan yang lain.

"Hanya Princess of Wales yang bisa membuat permainan rugby terlihat sebagus ini!" tulis yang lainnya.

Kate Middleton sedang dalam tren gaya baru-baru ini, merangkul warna-warna musim panas dan busana bergaya kasual. Sejak kematian Ratu Elizabeth II pada September 2022, Kate dan Pangeran William telah melanggar beberapa tradisi kerajaan, termasuk menampilkan kemesraan, manikur merah, dan penampilan kasual untuk tugas kerajaan. Perubahan di bawah pemerintahan Raja Charles III menunjukkan rencana pasangan itu untuk memodernisasi monarki ketika mereka berkuasa suatu hari nanti.

