Ziva Magnolya Bagi 3 Tips Makeup Anti Ribet

TEMPO.CO, Jakarta - Ziva Magnolya dikenal sebagai seorang penyanyi, pemeran, dan pembawa acara televisi. Ziva juga dikenal energik dan ceria ketika bernyanyi di atas panggung. Makeup natural yang simple and clean menjadi andalan Ziva di kesehariannya

Menurut jebolan Indonesian Idol musim 10 ini, tampil cantik tak harus menyusahkan. Tampilan makeup natural telah menjadi andalannya, karena membantu dirinya menjadi versi terbaik dan mudah untuk diaplikasikan.

"Aku pilih barenbliss untuk mengeksplorasi cantik naturalku karena produknya mengusung clean beauty dan pilihan warnanya lengkap serta finishing bibir yang banyak pilihan mulai dari glossy, powdery, matte dan creamy, aku bisa menjadi apapun bersama barenbliss," ujarnya dalam keterangan pers barenbliss.

Untuk rutinitas makeup natural Ziva cukup dengan 3 rangkaian barenbliss yang terdiri dari cushion, compact powder dan lipstik, simak detailnya berikut ini.

1. Base makeup

Langkah pertama yaitu memilih base makeup atau cushion yang sesuai dengan warna undertone kulit wajah agar tidak menghasilkan makeup yang terlihat abu-abu. Ziva memilih BNB True Beauty Inside Cushion, cushion dengan coverage tinggi yang menghasilkan tampilan flawless matte hingga 24 jam, diperkaya dengan Miracle Bloom™ yang terdiri dari 5 ekstrak bunga (Hibiscus, Magnolia, Chamomile, Camellia, dan Calendula).

Manfaat baik 5 kandungan bunga tersebut mampu menutrisi kulit dan membuatnya bahkan lebih cerah dan juga dilengkapi dengan SPF 45 PA+++. Teksturnya ringan dan buildable mampu melapisi dengan sempurna tanpa membuat tampilan wajahmu cakey dan kering ataupun berminyak.

2. Compact powder

Langkah kedua Ziva yaitu mengaplikasikan compact powder. Ziva menggunakan spons yang tersedia dalam kemasan barenbliss Fine to Refine Compact Powder, dan mengambil produk secukupnya. Kemudian aplikasikan bedak dan ratakan ke seluruh wajah. Lalu tambahkan pemakaian sesuai dengan hasil coverage yang diinginkan.

Pilihan compact powder Ziva adalah BNB Fine to Refine Compact Powder, bedak padat ultra-ringan dan tahan lama dengan SPF 25 PA++ yang membantu mengurangi minyak dan kilau untuk hasil akhir airbrushed matte. Selain itu juga berfungsi memperhalus tekstur, meratakan warna kulit, mencerahkan, dan menyamarkan ketidaksempurnaan.

3. Lips Hero

Andalan Ziva untuk cantik naturalnya adalah Peach Makes Perfect Lip Tint dan Cherry Makes Cheerful Lip Velvet. Warna-warna istimewa yang diciptakan dua produk unggulan BNB ini telah menjadi game changer di perjalanan karir Ziva. Dia bisa membuat tampilan ombre dengan 2 lip product dari barenbliss, Cherry Makes Cheerful Lip Velvet sebagai dasar atau based warna ombre lips lalu gunakan Peach Makes Perfect Lip Tint sebagai warna ombre lipsnya.

Ziva Magnolnya terpilih menjadi brand ambassador terbaru barenbliss. Hal ini merupakan bukti komitmen barenbliss mendukung talenta lokal di tanah air. “Sebagai komitmen kami mendukung talenta lokal, kami berkolaborasi dengan penyanyi muda Indonesia berbakat untuk menjadi wajah K-brand kami. BNB mengajak kita semua untuk menjadi tampil percaya diri dengan menjadi versi terbaik diri sendiri bersama BNB,” ujar Dwi Agusti Maulidiya, Public Relations Manager barenbliss Indonesia.

Pada musim sebelumnya, BNB telah berkolaborasi dengan Shenina Cinnamon, aktris muda Indonesia yang multi talenta, untuk merayakan kecantikan khas wanita Indonesia melalui kampanye bloom my way. Kemudian barenbliss menggandeng Gabriel Prince, penyanyi & aktor muda Indonesia, mengkampanyekan genderless beauty, untuk mendukung baik pria maupun wanita mengekspresikan diri mereka dan bloom on their own way.

