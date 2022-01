Lip Tint Korea Terfavorit Diperkaya 6 Kandungan Alami

TEMPO.CO, Jakarta - K-beauty masih menjadi salah satu pilihan favorit di hati beauty enthusiast di Indonesia. Brand kosmetik asal Korea Selatan barenbliss atau BNB yang diluncurkan sejak Agustus 2021 terus mendapat perhatian khusus. Baru-baru ini, mendapst predikat Lip Tint Korea Terfavorit pilihan konsumen. Predikat tersebut dari hasil survei yang dilakukan oleh Beautynesia terhadap ratusan Beautynesian, sapaan pembaca setia Beautynesia.

Fivyola Hendra, Brand Director barenbliss Indonesia mengatakan merek-merek K-beauty kini sudah sangat familiar di kalangan beauty enthusiast di Indonesia, banyak brand kosmetik asal negeri ginseng tersebut dipasarkan di Indonesia.

"Namun barenbliss hadir dengan produk kosmetik yang berbeda, BNB mengusung tagline beauty in joy, yang membebaskan semua orang untuk berkreasi dengan K-beauty Looks lewat produk BNB," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Senin, 10 Januari 2022. "Dengan terpilihnya BNB Peach Makes Perfect Lip Tint sebagai Lip Tint Korea Terfavorit, kami sangat antusias mendapat kepercayaan dari konsumen dan optimis untuk terus menghadirkan produk kosmetik K-beauty yang sesuai dipakai untuk orang Indonesia.”

BNB Peach Makes Perfect Lip Tint. (dok. barenbliss)

BNB Peach Makes Perfect Lip Tint adalah lip tint dengan aroma buah persik bertekstur gel ringan yang melapisi bibir dengan 6 kandungan kebaikan alami yaitu shea butter, jojoba oil, olive oil, meadowfoam seed oil, sunflower seed oil dan almond oil untuk tampilan bibir yang segar dan lembap seharian. Selain itu, Color Pop formulanya menghasilkan warna yang intens, ditambah Stain-lock technology, mampu melapisi dan mewarnai bibir dengan sempurna hingga 12 jam.

Lip tint ini memiliki 4 shade, yaitu Paradise Found warna glowy pinky red, Pretty please warna lively peach coral), Take Change warna shiny red cherry, Never Settle warna intense reddish plum. Untuk memakainya, oleskan tipis pada seluruh permukaan bibir menggunakan aplikator, ulangi untuk warna yang lebih intens dan berkilau.

Selain predikat Lip Tint Korea Terfavorit pilihan beautynesian pada penghujung tahun 2021, di awal kemunculannya BNB Peach Makes Perfect Lip Tint juga meraih predikat Lip Tint No.1 pilihan konsumen Shopee, pada November 2021.

