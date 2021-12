3 Tips Touch Up Makeup Kilat saat Liburan

TEMPO.CO, Jakarta - Momen liburan akhir tahun semakin terasa. Beberapa orang mulai menyusun rencana untuk mendatangi destinasi liburan atau pun hang out bersama keluarga maupun teman terdekat. Selain mempersiapkan outfit, makeup juga jadi hal utama untuk menunjang penampilan Anda.

Biasanya saat liburan, kerap menghabiskan waktu berjam-jam beraktivitas di luar ruangan. Hal ini bias membuat makeup cepat luntur dan wajah menjadi terlihat berminyak dan kusam. Nah, supaya make up kamu kembali sempurna selama liburan, berikut ini ada tips touch up kilat dari barenbliss yang bisa kamu coba untuk tetap tampil fresh dan cantik sepanjang hari.

1. Atasi kulit bebas kilap dengan loose powder

Selama liburan penggunaan bedak juga harus diperhatikan, karena aktivitas yang berjam-jam penggunaan bedak tabur yang ringan agar tidak menyumbat pori-pori sangat dibutuhkan. Barenbliss Soul-Matte Loose Powder yaitu bedak tabur yang ringan dengan aroma Sakura dan sensasi dingin untuk menyamarkan tampilan pori-pori dan kulit bebas kilap. Sangat praktis untuk aktivitas liburan sehari-hari.

2. Tampilkan bibir segar dan lembap Lip Tint

Re touch bibir yang terlalu sering juga dapat menyebabkan bibir cepat kering. Jika kamu ingin bibir segar dan lembap sepanjang hari tanpa harus terus menerus touch up, lip tint beraroma buah persik dan bertekstur gel ringan ini berfungsi melapisi bibir dengan 6 kandungan kebaikan alami (shea butter, jojoba oil, olive oil, meadowfoam seed oil, sunflower seed oil dan almond oil) untuk tampilan bibir yang segar dan lembap, 24H moisturize, dijamin seharian dapat melembabkan bibir kamu. Selain itu, Peach Makes Perfect Lip Tint ini juga memiliki Stain-lock technology, pigmen yang melapisi dan mewarnai bibir dengan sempurna hingga 12 jam serta warna-warna ceria.

3. Makeup mata dengan cepat

Tampilan makeup saat liburan tak lengkap tanpa sentuhan eyeliner, namun touch up bagian mata memang paling memakan waktu dan tricky. Liquid eyeliner pen yang tahan lama dari barenbliss, dengan ujung kuas Auto-Sharp nya bisa membantu membentuk garis mata yang mudah, cepat dan efisien waktu, seperti magic in one stroke!

Cukup sekali garis kamu bisa mendapatkan visual mata yang menawan, tahan lama, dengan teknologi durable stain dan trio-resistant film formers untuk formula yang tahan lama, lembut dan nyaman. Tak perlu khawatir kelopak mata kamu akan perih ataupun kering, juga memiliki formula skin-loving ink yang lembut dan nyaman untuk kelopak mata.

