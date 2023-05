Tips Makeup untuk Perempuan Beruban

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring dengan pertambahan usia, perempuan mengalami perubahan pada kulit dan rambut. Kulit jadi memiliki kerutan dan lebih kendur, rambut pun pelan-pelan berubah jadi abu-abu. Perubahan ini membuat perempuan juga memerlukan perubahan makeup.

Katie, dalam sebuah video berjudul Five Easy Ways to Look Younger with Grey Hair (At Any Age!) di akun Youtube Katie Gloss Platinum, membagikan tips yang mungkin tidak terpikirkan oleh para wanita. Katie mengatakan bahwa transisi wanita ke rambut beruban mungkin juga memerlukan transisi makeup untuk mendapatkan tampilan awet muda yang diinginkan.

"Ketika rambut Anda menjadi abu-abu, warna riasan yang dulu cocok untuk Anda tidak lagi melengkapi kebutuhan," kata dia.

Influencer berbagi bahwa dia dulu memakai riasan terlalu banyak karena seiring bertambahnya usia, dia merasa seolah-olah dia memudar sehingga ingin memakai riasan yang berlebihan. Dia tidak menyadari bahwa rambutnya yang hampir hitam "mengalahkan" kulitnya.

Sejak beruban, dia menyadari bahwa dia tidak merasa perlu memakai terlalu banyak riasan, dan riasan yang dia pakai sedikit lebih terang.

Dia mendemonstrasukan riasannya dengan empat warna lipstik yang berbeda. Katie menjelaskan bahwa warna merah muda yang lebih terang dan lipstik warna nude kini terlihat lebih baik untuknya.

Ini berbeda dari perkiraan awalnya. Dia kira, karena rambutnya menjadi abu-abu, penampilannya semakin pucat sehingga dia perlu memakai riasan cerah.

"Rambut perak ini memberikan kilau yang bagus pada kulit dan Anda mungkin menyadari bahwa riasan Anda perlu sedikit perubahan," kata dia.

Untuk menemukan warna riasan yang sempurna, Katie menyarankan untuk bereksperimen untuk mencoba berbagai produk.

Tips makeup ini tidak hanya untuk lipstik dan eyeshadows. Dia mengklaim bahwa alis disarankan memiliki warna lebih gelap dari warna rambut, jadi mungkin sudah waktunya untuk membeli pensil alis baru.

Bagi mereka yang tidak menggunakan makeup dan tidak ingin bereksperimen dengan warna yang berbeda, perawatan kulit sama pentingnya untuk pengguna riasan dan tanpa riasan. Agar terlihat muda, dengan warna rambut apa pun, wanita perlu menjaga kulit tetap kenyal dan terhidrasi. Katie menyarankan memakai pelembap yang baik untuk digunakan di pagi dan malam hari.

EXPRESS.CO.UK

