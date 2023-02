Gandeng 5 Desainer, Wardah Tampilkan di Indonesia Fashion Week 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Merek kecantikan Wardah menggandeng lima desainer Tanah Air untuk menampilkan karya busana modest di Indonesia Fashion Week di Jakarta Convention Center pada Sabtu, 25 Februari 2023. Masing-masing desainer membawakan 10 karya dalam tema besar “Beauty Moves You: Be Brave, Sway The Wave”.

Tema tersebut menggambarkan eksistensi para wanita cantik, kuat, dan hebat dengan passion yang berbeda. Kelima desainer dan brand lokal yang diajak berkolaborasi antara lain Khanaan, Aleza, Rani Hatta, Ayu Dyah Andari, dan Jenna&Kaia.

Head of Public Relations for Halal, Teens, Emerging Beauty and Personal Care PT Paragon Technology & Innovation Elsa Maharani mengatakan bahwa tema ini dipilih sebagai bentuk apresiasi Wardah untuk seluruh perempuan Indonesia yang kuat dan berani. Kekuatan perempuan dinilai menjadi penggerak perubahan karena setiap langkah yang dibuat dapat memberikan dampak dan manfaat lingkungan terkecil hingga global.

Dia mengatakan bahwa tema ini sejalan dengan tema besar yang diangkat Indonesia Fashion Week 2023, Segara dari Timur. Kelima desainer ini menciptakan karya yang indah seperti lautan. “Konteksnya, kami berkolaborasi dengan lima desainer Tanah Air, bersama-sama menciptakan hal yang lebih indah dan lebih bermanfaat untuk banyak orang,” kata dia.

Peragaan busana dibuka dengan penampilan lima perempuan penyanyi finalis Indonesian Idol 2023, serta dimeriahkan oleh penyanyi Novia Bachmid.

1. Khanaan

Khanaan membuka peragaan busana dengan koleksi resor bertema Rumeli Feneri. Tema ini terinspirasi dari sebuah tempat dengan mercusuar dan benteng bersejarah di sisi Eropa, pintu masuk Laut Hitam menuju Bosphorus di Istanbul. Seperti tema Wardah, Khanaan menampilkan inspirasi deburan ombak putih, biru keabuan, biru gelap. Material yang dipakai ringan sifon tile, cutting-nya simple karena ini juga bagian dari koleksi Hari Raya.

2. Aleza

Aleza menghadirkan koleksi bertema The Collaborators. Seperti namanya, ini merupakan koleksi kolaborasi dengan influencers. Kali ini mereka membawa hasil kolaborasinya dengan Ayla Dimitri yang terdiri dari 20 potong, termasuk denim jeans, pleats pants, pleats skirt, vest set, tops dan scarves dengan gaya yang unik dan streetwear.

3. Rani Hatta

Rani Hatta yang mengusung tema Duality menampilkan karya yang menggambarkan paduan kelembutan dan kekuatan. Kelembutan ditampilkan lewat bahan-bahan yang lembut seperti tulle dan bahan-bahan tailoring yang keras untuk atasan berupa blazer dan jaket.

“Saya menggabungkan kekuatan dan kelembutan itu dengan cutting yang tegas, misal blazer, di-mix and match dengan rok tulle yang flowy dan melambai, jadi ada strong dan soft-nya di situ,” kata Rani.

4. Ayu Dyah Andari

Membawa tema Serendipity atau akhir yang bahagia, Ayu Dyah Andari menghadirkan modest wear ceria dengan detail embroidery bunga dua dimensi dan tiga dimensi. Masih menampilkan ciri khas yang ultra-feminine, Ayu memilih warna-warna cerah yang menyegarkan untuk koleksi ready to wear dan adibusana. Bedanya, koleksi ready to wear menggunakan motif priting, sedangkan adibusana lebih eksklusif dengan embroidery. Koleksi ini termasuk 20 jenis scarf yang baru diluncurkan.

5. Jenna&Kaia

Terakhir adalah Jenna&Kaia yang membawa tema Seraphina. Untuk kolaborasi pertamanya dengan Wardah, label modest ini menunjukkan ragam kecantikan wanita Indonesia lewat karya yang inspiratif dan inklusif.

“Inspirasinya dari destiny atau takdir. Intinya terkadang takdir sesorang ada jalannya masing-masing,” kata Lira Krisnalisa, salah satu pemilik Jenna&Kaia. Koleksi ini menampilkan detail bunga tiga dimensi dengan warna-warna earth tone yang jadi ciri khas label ini.

Selain lima desainer itu, Wardah juga mengajak lima perempuan inspiratif dengan passion yang berbeda-beda untuk tampil di runway mengenakan karya para desainer. Mereka adalah pembalap Alexandra Asmasoebrata, masinis MRT Tiara Alincia, pilot Athira Farina, pendaki Khansa Syahla, dan dokter Nadhira Afifa.

Selain itu, Wardah juga menampilkan Wardah Brand Ambassador, Ayana Jihye Moon, Beauty & Lifestyle Influencers, Anissa Aziza, Renata Kusmanto dan Fanny Fabriana, serta Aktris & Entrepreneur, Natasha Rizky.

