5 Tren Makeup Look 2023 dari Korean Pinkish hingga Kreasi Eyeliner Edgy

TEMPO.CO, Jakarta - Wardah memperkenalkan lima tren makeup look 2023 di Indonesia Fashion Weem 2023. Tema yang dibawa adalah “BEAUTY MOVES YOU: BE BRAVE, SWAY THE WAVE” yang merepresentasikan wanita cantik, kuat, dan hebat untuk bersama-sama menerjang terpaan ombak kehidupan. Terinspirasi dari keindahan laut yang menyimpan keberagaman.

Kelima tren makeup look 2023 diperagakan oleh influencer Kiara Leswara, Make Up Artist Hepi David, serta Wardah Official Make Up Artist Yulia Fazrin, Risma Bianca, dan Sari Putri. Makeup Look 2023 hadir dengan 5 tampilan makeup yang sangat bervariasi mulai dari hasil akhir complexion matte hingga glow, mata natural hingga glossy, bibir matte hingga glossy dan menggunakan tone warna tampilan makeup yang berkarakter.

Ulfah Hasanah, Brand Manager Wardah Decorative mengatakan makeup look 2023 ini mencerminkan perempuan Indonesia yang progresif, kuat, dan berdaya. "Kami secara konsisten dan komitmen berinovasi menyebarkan kebermanfaatan," ujarnya dalam Beauty Conference, di IFW, Jakarta Sabtu 25 Februari 2023. "Kami tidak hanya berkolaborasi dengan desainer, tapi juga dengan beauty influencer dan makeup artist."

Berikut ini detail makeup look 2023 dari Wardah

1. Korean Pinkish

Wardah makeup look 2023, Korean Pinkish (dok. Wardah)

Tema Korean Pinkish diperagakan oleh beauty influencer Kiara Leswara, yang terinspirasi dari

tren makeup ala Korea yang masih digemari hingga saat ini. Makeup look ini fokus pada eyeshadow bernuansa pink dan glowing di bagian blush on, dengan eyeshadow Rose Aurora dari seri Colorfit Quad Eye Pallette, blush on Merry Mauve dari seri Colorfit Cream Blush, serta Colorfit Perfect Glow Cushion.

2. Winged Brown Liner

Wardah makeup look 2023, Winged Brown Liner. (dok. Wardah)

Makeup look Winged Brown Liner terinspirasi dari tren makeup global yang mengeksplorasi tampilan lebih fokus pada area mata. Makeup artist, Hepi David, yang memeragakan tampilan ini menggu akan cushion di bagian kelopak mata sebagai primer agar warnanya lebih keluar. Lalu menggunakan eyeliner hitam sampai di ujung mata. Sedangkan untuk membentuk winged liner, Hepi menggunakan eyeshadow cokelat dari seri Colorfit Quad Eye Pallette Brunnette Dawn.

"Aplikasi liner di atas kelopak mata pelan-pelan saja, memang butuh brush yang tipis dan kecil, dari luar ke tengah dan samping untuk membentuk ekor, lalu bikin yang bagian bawah," jelasnya.

3. Soft glam look

Wardah makeup look 2023, Soft glam look (dok. Wardah)

Makeup look ini berfokus pada warna mata dan bibir. Wardah Official Makeup Artist, Yulia Fajrin, menggunakan eyeshadow cokelat Sunset Brown dari seri Exclusive Eyeshadow dimulai dari bagian sudut luar dibaurkan ke bagian dalam. "Baru tambahkan shimmer di bagian tengah dengn cara tap tap dan blend lagi supaya hasilnya gradasi," jelas Yulia. Dia juga membaurkan eyeshadow ke bagian bawah mata agar hasilnya tidak terlalu nge-block.

4. Rosy Soft Liner

Wardah makeup look 2023, Rosy Soft Liner (dok. Wardah)

Makeup look ini memiliki nuansa pinkish pada bagian mata. "Beda dari eyeliner biasanya, saya memakai eyeshadow bernuansa pink," jelas Wardah official Makeup Artist, Rizma Bianca, yang memeragakan makeup look tersebut. "Bagian wing dari bawah ke atas, bagian atasnya tidak full, kelopaknya saja, jadi dibaur dan bagian tengah pakai shimmer jadi lebih menyala."

Rizma menggunakan palet eyeshadow Rose Aurora dari seri Colorfit Quad Eye Pallette.

5. Dewy Natural

Wardah makeup look 2023, Dewy Natural (dok. Wardah)

Melalui tampilan makeup Dewy Natural, Wardah menaikkan kembali tren no makeup makeup look dengan sentuhan baru, yaitu dengan cara membuat hasil makeup terlihat glowing dan merona. Menurut Wardah Official Makeup Artist, Sari Putri yang memeragakan tampilan ini skin preparation kunci tampilan makeup dewy natural. "Pakak rangkaian skin preparation krim dan pelembap Crystal Secret, dan highlighter," ujarnya.

Sari menggunakan highlighter dari seri Colorfit Highlight Contour Pallette yang memiliki butiran halus sehingga mudah diaplikasikan dan menyatu dengan kulit. "Pakai di bagian tulang yang ingin ditonjolkan, pipi, hidung dan dahi supaya lebih glowing," tambahnya.

