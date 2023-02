3 Kebiasaan untuk Meningkatkan Produksi Kolagen yang Bisa Dilakukan Setiap Pagi

TEMPO.CO, Jakarta - Kolagen dapat membuat kulit Anda terlihat kencang dan awet muda. Beberapa kesalahan yang sering diremehkan dapat mempercepat penurunan kolagen lebih cepat lagi. Namun ada beberapa kebiasaan yang dapat dilakukan untuk memulihkan kolagen.

Sebelum beralih ke tips pemulihan kolagen, Anda perlu memahami bahwa dalam hal perawatan kulit, konsistensi adalah kuncinya. Anda tidak mungkin mengharapkan hasil yang menakjubkan dalam semalam—dibutuhkan kesabaran, upaya, dan rutinitas yang solid untuk memiliki kulit yang sehat dan bercahaya. mencapai tujuan kulit bercahaya Anda.

Baca Juga: Mau Pakai Retinol Simak 11 Tips Memilih dan Memakainya Agar Tak Iritasi

Faktanya, perubahan kecil pada rejimen pagi Anda dapat sangat berarti dalam hal memulihkan kolagen, menghaluskan garis-garis halus, dan mengamankan kulit yang montok dan kencang. Berikut ini cara meningkatkan produksi kolagen dengan beberapa kebiasaan rutin setiap hari.

1. Pijat wajah

X

Pijat wajah secara teratur telah terbukti meningkatkan aliran darah ke wajah dan memberikan nutrisi dan oksigen yang sangat dibutuhkan ke sel-sel kulit — yang, pada gilirannya, telah terbukti membantu menghilangkan garis-garis halus, meningkatkan sintesis kolagen, dan bahkan nada. Belum lagi, memijat kulit Anda dengan lembut dapat membantu merdakan bengkak di pagi hari, dan tentu pijatan wajah terasa menyenangkan di pagi hari.

2. Vitamin C

Vitamin C sangat penting untuk produksi kolagen: Tubuh Anda bahkan tidak dapat memproduksi kolagen secara efektif tanpa antioksidan2. Vitamin C sebenarnya mampu meningkatkan produksi fibroblast, cenderung merusak DNA kolagen, dan mengatur sintesis kolagen.

Baca Juga: 3 Minyak Berformula Ringan untuk Kulit Kering dan Garis Halus

Karena itu, pastikan Anda mendapatkan cukup vitamin C dalam makanan Anda (atau Anda dapat mengonsumsi suplemen, jika Anda memerlukan sedikit bantuan tambahan). Tetapi vitamin C juga dapat membantu bila digunakan secara topikal: Sekali lagi, vitamin C berperan dalam proses sintesis kolagen dan membantu menstabilkan kolagen yang ada di tubuh Anda, yang mengarah pada pengurangan kerutan secara keseluruhan. Sebagian besar ahli merekomendasikan penggunaan vitamin C di pagi hari karena antioksidan bekerja dengan tabir surya untuk memberikan perlindungan UV yang lebih baik — dan kerusakan UV mempercepat penurunan kolagen.

3. Suplemen kolagen

Jika Anda serius memulihkan kolagen, Anda membutuhkan suplemen kolagen. Penelitian menunjukkan suplemen mampu meningkatkan produksi kolagen tubuh Anda sendiri dengan merangsang fibroblas, sel yang sama yang membuat kolagen dan elastin. Terjemahan? Mereka benar-benar dapat mengembalikan tingkat kolagen alami Anda.

Hasilnya, penelitian klinis menunjukkan bahwa kolagen dapat mendukung kekenyalan kulit dan membuat garis-garis halus tampak lebih kecil. Dan uji klinis double-blind, acak, terkontrol plasebo menemukan bahwa tingkat kelembapan kulit partisipan tujuh kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi suplemen kolagen.

Setelah Anda menemukan suplemen yang Anda sukai, aduk ke dalam kopi pagi Anda untuk menyesap kulit setiap hari. Atau jangan ragu untuk memasukkan satu porsi ke dalam smoothie pilihan Anda.

MIND BODY GREEN

Pilihan Editor: 3 Penyebab Kolagen Menurun Selain Faktor Usia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.