8 Kebiasaan Makan Blake Lively yang Membuatnya Tampil Memukau di Met Gala 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Blake Lively merupakan salah satu selebritas Hollywood dengan penampilan terbaik di Met Gala 2022, Senin, 2 Mei. Aktris yang menjadi co-chair acara tersebut bersama suaminya, Ryan Reynolds, serta Lin-Manuel Miranda dan Regina King, membuat tamu terpesona dengan gaun warna tembaganya yang terinspirasi dari Patung Liberty yang berubah menjadi gaun teal. Gaun itu dihiasi oleh rasi bintang yang sama yang ditemukan terlukis di langit-langit Grand Central Terminal di New York, Amerika Serikat.

Bukan hanya gaunnya, pendiri mixer non-alkohol yang baru diluncurkan, Betty Buzz, tampak cantik, sehat, dan percaya diri saat menaiki tangga Met. Apa rahasia di balik penampilan wanita berusia 34 tahun itu tetap terlihat bersinar?

Kecintaannya pada makanan, kebugaran, dan memasak didokumentasikan dengan baik di media sosial dan dalam wawancara. Eat This Not That merangkum kebiasaan makan Lively yang membuatnya bahagia dan sehat.

1. Tidak minum alkohol

Mungkin terdengar mengejutkan mendengar bahwa Lively tidak minum mengingat suaminya, Ryan Reynolds, adalah mantan pemilik bersama Aviation Gin. Tapi dia tersebut telah bersumpah untuk tidak minum minuman keras. "Saya tidak minum karena saya tidak suka efek alkohol, tapi saya suka menjadi bagian darinya," katanya kepada People. "Saya suka bersosialisasi. Saya suka orang-orang berkumpul.”

Meskipun alkohol tidak memiliki tempat dalam dietnya, Lively baru-baru ini meluncurkan bisnis mixer bersoda non-alkohol, Betty Buzz.

2. Tidak melewatkan sarapan

Sebuah tip yang direkomendasikan oleh banyak ahli diet terdaftar, Lively memulai harinya dengan segelas air dan sarapan yang sehat. "Blake mungkin membuat sendiri telur yang dimasak dengan minyak kelapa, dan dia mungkin menambahkan sayuran segar di piringnya," kata pelatih kebugaran Lively, Don Saladino kepada Cosmopolitan. Lively bahkan dapat melengkapi sarapan telurnya dengan oat dan buah bebas gluten.

Saladino mencatat bahwa sarapan membantu Lively menyeimbangkan kadar gulanya, membuatnya kenyang lebih lama dan memberinya energi untuk menjalani hari.

3. Makan empat kali sehari dalam porsi kecil

Ketika Lively berlatih untuk The Shallows pada 2015, Saladino merekomendasikan agar Lively berkonsultasi dengan ahli gizi yang menganjurkan Lively untuk makan empat kali sehari dalam porsi kecil. Makan secara teratur sepanjang hari dapat membantu mengatur kadar gula darah dan menjaga nafsu makan, menurunkan risiko makan berlebihan saat makan.

4. Makanan bergizi seimbang

"Kami memastikan bahwa makanannya seimbang. Dia memiliki protein, sayuran, dan karbohidrat yang lambat terbakar," kata Saladino kepada People. "Kami memberinya cukup sehingga dia tidak kekenyangan, tetapi dia merasa nyaman."

5. Makan karbohidrat kompleks

Lively masih makan karbohidrat, tapi mengonsumsi jenis karbohidrat kompleks sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Dia makan ubi jalar, oatmeal bebas gluten, dan buah, semuanya mengandung serat yang memperlambat pencernaan. "Jika menginginkan sesuatu seperti ubi jalar atau buah-buahan, yang kaya akan mikronutrien dan serat yang tinggi, ini adalah makanan yang akan sangat membantu tubuh kita, dan itu adalah makanan yang kuat," Saladino E!News saat membahas diet Lively.

6. Buat makanan sendiri

Meskipun dia bisa memiliki segalanya, Lively tidak memiliki koki pribadi. "Dia memasak banyak masakannya sendiri," kata Saladino. "Dia sangat menikmati dapur."

7. Dia makan makanan utuh berkualitas

"Dia dan Ryan sangat menikmati berbelanja di pasar petani, dan mereka sangat memperhatikan barang-barang yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka," kata Saladino. Tidak heran jika lini mixer barunya dari Betty Buzz tidak menggunakan warna atau pemanis buatan.

8. Dia tidak membatasi makanan tertentu

Di pengujung hari, Blake Lively menikmati makanan yang ingin dia nikmati, bahkan makanan yang menenangkan dan manis. Dia dikenal suka menikmati mac and cheese, serta cupcakes hingga macarons. Dia juga mengatakan kepada Vogue bahwa makanan penutup favoritnya adalah souffle cokelat, dan kadang-kadang bangun dini hari di hari libur untuk membuat kue.

Baca juga: Menurut Studi, Kebiasaan Makan Ini Bikin Otak Cepat Tua

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.