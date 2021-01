Menurut Studi, Kebiasaan Makan Ini Bikin Otak Cepat Tua

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa jenis makanan, termasuk yang manis, digoreng, dan melalui pemrosesan panjang dapat menggagalkan diet. Ternyata tidak hanya itu, makanan-makanan tersebut juga dapat menyebabkan penuaan otak lebih dini, terutama jika dibandingkan dengan orang yang mengikuti pola makan Mediterania.

Hal itu diungkapkan dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Alzheimer's & Dementia: The Journal of Alzheimer's Association pada 7 Januari 2021, seperti dikutip Eat This, Senin, 11 Januari 2021. Para peneliti mengamati efek makanan diet Barat pada orang dewasa yang lebih tua, dibandingkan dengan diet Mediterania.

Makanan yang termasuk pola makan Barat antara lain makanan yang digoreng, permen, daging merah dan olahan, produk susu berlemak penuh.

Para ilmuwan menemukan, orang yang mengikuti pola makan Mediterania yang ketat berupa sayuran, buah-buahan, biji-bijian, ikan, minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan dan membatasi jenis makanan lain memiliki otak yang berusia 5,8 tahun lebih muda dibandingkan dengan diet Barat.

Penelitian ini melibatkan 5.001 peserta yang mengikuti diet Mediterania selama hampir 20 tahun. Para ilmuwan menemukan, peserta yang menjalani pola makan paling dekat dengan diet Mediterania dan membatasi makanan diet Barat mengalami penurunan kognitif yang lebih lambat.

"Sedangkan partisipan yang makan lebih banyak dari diet Barat tidak memiliki efek menguntungkan dalam memperlambat penurunan kognitif. "

Salah satu penulis studi, Puja Agarwal, seorang ahli epidemiologi nutrisi dan asisten profesor di Departemen Penyakit Dalam di Rush Medical College, mengatakan studi lain menunjukkan bahwa daging merah dan olahan, makanan yang digoreng dan asupan biji-bijian yang rendah dikaitkan dengan peradangan yang lebih tinggi dan penurunan kognitif yang lebih cepat di usia tua.

"Semakin banyak kita memasukkan sayuran berdaun hijau, sayuran lain, buah beri, minyak zaitun, dan ikan ke dalam makanan kita, semakin baik untuk otak dan tubuh kita yang menua,” kata dia seperti dikutip Science Daily.