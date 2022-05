Dress Code Met Gala 2022 Bertema Gilded Glamour Terinspirasi Era 1800-an

Kim Kardashian berpose saat menghadiri acara Met Gala 2021 bertemakan In America: A Lexicon of Fashion di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, New York City, 14 September 2021. Kim Kardashian temapil dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan Balenciaga hitam. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Met Gala digelar pada Senin pertama di bulan Mei atau tepatnya pada 2 Mei 2022 setelah beberapa penundaan karena COVID-19.Karpet merah fashion terbesar akan berlangsung di Metropolitan Museum of Art di New York City, Amerika Serikat.

Sementara Met Gala bertema “In America: A Lexicon of Fashion” tahun 2021 ditunda hingga September, tema tahun semacam kelanjutan, dengan sedikit perubahan tetapi masih serba Amerika dan kode pakaian baru yang pasti akan menginspirasi semua orang dari Kim Kardashian hingga Rihanna.

Dengan pembawa acara Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King dan Lin-Manuel Miranda bersama dengan co-chair kehormatan Tom Ford dan Anna Wintour, acara 2022 akan menghadirkan ragam busana selebriti papan atas.

Tema tahun ini “In America: An Anthology of Fashion” — yang tentunya tidak jauh berbeda dengan tema tahun lalu. Tapi tidak akan ada dress code yang mirip; kali ini, ini semua tentang "gilded gramour." Sedangkan pada tahun 2021, undangan meminta para tamu untuk menunjukkan "kemerdekaan Amerika" dengan pakaian mereka.

"Dust off Edith Wharton’s ‘Age of Innocence’ dan ‘The House of Mirth," menurut keterangan Vogue. “Met Gala 2022 akan meminta para undangan untuk mewujudkan keagungan – dan mungkin dikotomi – dari Zaman Gilded New York.”

Masa Gilded Glamour terbentang dari tahun 1870 hingga 1890. Diciptakan oleh Mark Twain, istilah ini menunjukkan masa kemakmuran, industrialisasi, dan pertumbuhan. Di antara banyak penemuan pada masa itu, termasuk bola lampu dan telepon, adalah mesin untuk mempercepat proses pembuatan pakaian. Cukuplah untuk mengatakan campuran tekstil dan aksen fringe, pita, kerutan, dan detail dekoratif yang berlebihan lainnya akan cocok di karpet merah tahun ini.

Anna Wintour, bersama dengan kepala kurator Institut Kostum Museum Seni Modern Andrew Bolton, bertanggung jawab untuk memilih tema pameran, karya-karya yang ditampilkan, dan, pada akhirnya, segala sesuatu tentang acara tersebut. Dia sangat teliti tentang seluruh urusan, dia bahkan mengkurasi daftar tamu dan sering memberi tahu peserta tentang apa yang harus dikenakan.

Bolton mengatakan kepada Vogue bahwa paruh kedua pameran "In America" memberikan konteks sejarah hingga yang terakhir. “Cerita-cerita itu benar-benar mencerminkan evolusi gaya Amerika, tetapi mereka juga mengeksplorasi karya penjahit individu, pembuat pakaian, dan desainer,” kata Bolton, seperti dilansir dari laman Page Six. Sementara pameran akan menampilkan karya Oscar de la Renta dan Halston, pameran ini juga akan menyoroti bakat mode yang kurang dikenal sepanjang sejarah.

Sesuai dengan tema Americana, beberapa desainer Amerika Serikat seperti Tom Ford, Marc Jacobs dan Prabal Gurung diharapkan menunjukkan karya terbaiknya. Namun, label Eropa seperti Versace dan Valentino dipastikan akan menghadirkan glamor dan drama (berlapis emas) dari luar negeri.

Kim Kardashian telah membocorkan sedikit bahwa penampilannya membutuhkan perubahan bentuk, sementara Katy Perry - yang dikenal dengan gaya "kooky, gila, liar, besar, menyenangkan, penuh warna" (kata-katanya) - mengatakan kepada Page Six Style bahwa dia memainkan gaya yang berbeda tahun ini.

Sementara interpretasi luas tahun 2021 tentang kemerdekaan Amerika memungkinkan lebih banyak kreativitas, tampaknya para selebriti tidak punya pilihan selain bersinar dan bersinar serentak Met Gala tahun ini. Sebelum pandemi, para bintang memukau di Met Gala “Camp: Notes on Fashion” 2019 dalam penampilan yang terinspirasi oleh lampu gantung, gadis panggung, dewa Mesir kuno, dan banyak lagi.

Tema penting Met Gala lainnya dari tahun-tahun sebelumnya termasuk “Alexander McQueen: Savage Beauty” (2011), “Punk: Chaos to Couture” (2013), “China: Through the Looking Glass” (2015), “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” (2016) dan “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (2018).

