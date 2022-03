Blake Lively, Ryan Reynolds dan Regina King Jadi Host Met Gala 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Met Gala 2022 kembali diselenggarakan pada Senin pertama bulan Mei, Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat. Acara tahunan ini akan merayakan pameran Costume Institute tentang mode Amerika, bertajuk In America: An Anthology of Fashion. Pada acara yang di gelar pada 2 Mei 2022, Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds, dan Lin-Manuel Miranda akan menjadi tuan rumah sebagai co-chair resmi malam itu. Desainer Tom Ford, kepala Instagram Adam Mosseri, dan Anna Wintour dari Vogue akan melanjutkan peran mereka sebagai ketua bersama kehormatan acara tersebut.

Met Gala tahun ini merayakan pameran Costume Institute tentang mode Amerika, berjudul In America: An Anthology of Fashion. Pameran, yang akan dilihat dalam serangkaian instalasi di ruang periode American Wing museum, akan dibuka untuk umum pada 7 Mei dan akan mengeksplorasi dasar-dasar mode Amerika. Menurut Vogue, pameran tersebut akan menampilkan sekitar 100 contoh menawan dari pakaian pria dan wanita yang menyoroti desainer dan penjahit yang bekerja di Amerika Serikat dari abad ke-19 hingga pertengahan akhir abad ke-20.

In America: An Anthology of Fashion merupakan kelanjutan dari A Lexicon of Fashion tahun lalu. Pameran tahun lalu masih dipajang di museum, kedua bagian pameran akan dipajang hingga 5 September 2022.

Jajaran co-chair tahun ini sangat akrab dengan karpet merah Met Gala. Tahun lalu digelar pada September 2021 menghadirkan Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman, dan Naomi Osaka sebagai pembawa acara, semua bintang muda dan sedang naik daun di bidangnya mewakili Gen Z.

Bagi penggemar fashion ditunjuknya Blake Lively menjadi co-chair acara ini bukanlah hal yang mengejutkan. Aktris ini selalu tampil mencuri perhatian di karpet merah Met Gala. Lively tampil pertama kali di Met Gala tahun 2008, saat serial yang dia bintangi Gossip Girl sedang naik daun. Lively telah muncul dalam penampilan ikonik termasuk gaun Versace bertahtakan permata tahun 2018 yang membutuhkan waktu sekitar 600 jam untuk membuatnya.

Sementara Regina King menghadiri Met Gala pada tahun 2021. Aktris If Beale Street Could Talk mengenakan gaun strapless khusus Michael Kors dengan sulaman garis-garis emas di atasnya dengan mantel dengan manik-manik emas yang dijahit di bahunya. "Saya tak sabar untuk bergaul dengan Michael [Kors]. Saya suka orang yang suka tertawa dan tidak takut mengolok-olok diri mereka sendiri," katanya kepada Vanity Fair saat itu, beberapa jam sebelum dia tampil di karpet merah.

