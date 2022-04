Fashion Gigi Hadid di Met Gala dari 2015 hingga 2021 Semakin Rumit dan Teatrikal

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid termasuk model dan selebriti yang tak pernah absen di Met Gala. Sejak menghadiri Met pertamanya pada tahun 2015, supermodel telah melakukan berbagai tema yang sangat berbeda di tahun-tahun berikutnya.

Perjalanan mode Met Gala Hadid dimulai pada tahun 2015, ketika ia menghadiri tema “China: Through the Looking Glass” dalam gaun DVF merah. Desainnya pun lengkap dengan garis leher yang menjuntai dan belahan yang tinggi.

Gigi Hadid terlihat tampil sendirian di ajang Met Gala 2015 di New York, 4 Mei 2015. Gigi dan Cody juga pernah putus di tahun 2014, namun rujuk kembali. TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images

Setahun kemudian, untuk “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology,” dia menggantinya dengan gaun Tommy Hilfiger era luar angkasa, selesai dengan korset spangled untuk sedikit glamor luar angkasa. Dia juga berpose berdampingan dengan pacarnya saat itu Zayn Malik, yang mengenakan setelan Versace hitam dengan detail armor perak di bagian lengan.

Zayn Malik (kiri), dan Gigi Hadid menghadiri ajang Met Gala di New York, 2 Mei 2016. Model berusia 22 tahun dan musikus berusia 25 tahun ini sempat menjalin hubungan selama dua tahun. AP/Evan Agostini

Seiring berjalannya waktu, penampilan ibu satu anak ini di Met Gala semakin rumit dan teatrikal. Untuk tema “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” 2017, misalnya, ia mengenakan gaun Tommy Hilfiger berwarna sampanye dengan tulle train asimetris.

Salah satu momen paling glamornya datang pada tahun 2018 untuk pameran “Heavenly Bodies”, di mana ia mengenakan gaun kaca patri yang terinspirasi dari jendela oleh Versace yang tampak seperti karya seni sejati.

Gigi Hadid di Met Gala 2018. Instagram.com/gigihadid

Sementara di tahun 2019, Gigi Hadid memilih busana dari rancangan Michael Kors Collection yang terdiri dari jumpsuit keperakan dengan jubah, sepatu bot, dan topi baja yang serasi.

Gigi Hadid mengenakan jumpsuit dan cape rancangan Michael Kors di Met Gala 2019/@Instagram/@michaelkors

Tahun lalu, dia tampil di karpet merah dengan gaun strapless dari Prada, lengkap dengan belahan belakang dan sarung tangan opera kulit—tampilan yang tak lekang oleh waktu dan super modern.

Penampilan serba putih Gigi Hadid di Met Gala 2021/Foto: Theo Wargo/Getty

Menjelang Met Gala yang digelar Senin, 2 Mei 2022, Gigi Hadid tentu akan tampil dengan busana yang memukau. Tahun ini tema Met Gala "In America: An Anthology of Fashion. Tema tersebut menjadi kelanjutan dari Met Gala September tahun lalu, "In America: A Lexicon of Fashion". Melalui tema “Anthology” itu, pameran tahun ini akan menampilkan sekitar 100 contoh busana laki-laki dan perempuan periode abad ke-19 hingga pertengahan akhir abad ke-20 yang merepresentasikan sejarah mode Amerika.

VOGUE

