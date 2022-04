Elizabeth Olsen Tampil Edgy dengan Rompi Berhias Kristal saat Promo Dr Strange 2

TEMPO.CO, Jakarta - Elizabeth Olsen tampil edgy dan glamor saat menghadiri photocall film terbarunya Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di London, Inggris, Selasa 26 April 2022. Pemeran Scarlet Witch mengenakan busana dari koleksi musim semi 2022 Alexander McQueen.

Elizabeth Olsen mengenakan rompi hitam dipadukan dengan celana high-slung senada. Rompi yang diadaptasi dari versi blazer yang terlihat di runway Alexander McQueen ini menampilkan hiasan kristal yang mewah.

Dengan bantuan stylist Elizabeth Stewart, Olsen menyeimbangkan tampilan feminin dan maskulin dengan sandal stiletto karya Jimmy Choo. "Sementara itu, di London, Elizabeth Olsen mengenakan Alexander McQueen," tulisnya di Instagram.

Namun Olsen melewarkan aksesori dan membiarkan hiasan jaketnya yang terinspirasi lampu gantung bersinar untuknya. Sedangkan penata rambut Daniel Martin memberi wanita 33 tahun ini tampilan apik pada tampilan rambut basah dan membiarkan ujungnya kering.

Sementara, pemeran Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, meniru Olsen dengan pose yang serasi dalam sesi pemotretan. Cumberbatch mengenakan setelan garis-garis biru tua dengan turtleneck kuning cerah untuk membedakan nada gelap.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tayang perdana di bioskop pada 6 Mei 2022. Elizabeth Olsen ini mengulangi perannya sebagai Wanda Maximoff dalam film baru, karakter yang sebelumnya ia mainkan dalam franchise Captain America dan Avengers Marvel.

Film mereka yang akan datang memajukan alur cerita Doctor Strange dengan berfokus pada penelitiannya tentang Time Stone, ketertarikannya pada kekacauan yang disebabkan oleh Multiverse dan pertempurannya dengan musuh bebuyutan Dark Strange.

Elizabeth Olsen mengungkapkan alasannya menyukai karakter Scarlet Witch yang diperankannya. “Bukan hal yang paling menyenangkan, menurut saya, untuk selalu memainkan pahlawan sebuah cerita ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Saya tidak menganggap itu menarik," katanya. "Saya pikir alasan mengapa saya sangat menikmati Wanda sejak awal adalah karena dia sangat jelas dalam keyakinannya. Mereka hanya tidak selaras dengan orang lain, dan tidak apa-apa. Dia akan memiliki kesadarannya sendiri dan mengakui ketika dia membuat kesalahan.”

