Fashion Elizabeth Olsen di Tur Promo Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Elizabeth Olsen saat mengawali tur promo film terbarunya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Instagram.com/@doctorstrangeofficial

TEMPO.CO, Jakarta - Elizabeth Olsen menghadiri pemutaran perdana Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di Berlin, Jerman, beberapa waktu lalu. Elizabeth akan mengulangi perannya sebagai Wanda Maximoff atau Scarlet Witch dalam film Doctor Strange terbaru.

Sementara karakter Marvel-nya cenderung tidak terlalu glamor dengan penampilannya, Elizabeth jelas terlihat seperti bintang dalam setelan biru dari koleksi Armani Prive Fall 2021 Couture. Atasan sutra memiliki area bahu berstruktur dan gesper berpola di bagian pinggangnya. Dia mengenakan celana wide-leg yang serasi, dengan detail bunga biru tua di ujungnya. Di balik atasan lengan pendeknya, dia mengenakan atasan berpayet biru mengkilap. Sekilas busananya mirip piyama.

Wanita 33 tahun itu melengkapi penampilannya dengan aksesori minimalis, termasuk sepatu bertali dan anting-anting mungil. Rambutnya ditata model bob pendek dan ramping dan dia menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, memamerkan perhiasannya. Adapun riasannya, dia memilih lipstik bibir merah cerah.

Elizabeth Olsen (tengah) saat mengawali tur promo film terbarunya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Instagram.com/@doctorstrangeofficial

Awal tahun ini, dia muncul di Critics Choice Awards dalam gaun beludru merah tua dan sepanjang tahun 2016, dia berkoordinasi dengan saudara perempuan Mary-Kate dan Ashley, mengenakan gaun hitam ramping.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang akan tayang mulai 6 Mei 2022, disutradarai oleh Sam Raimi, sekuelnya akan mengikuti peristiwa Spider-Man: No Way Home dalam petualangan multiversalnya. Film ini juga akan menampilkan kembalinya Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange setelah perannya dalam No Way Home dan Olsen sebagai Scarlet Witch, yang terakhir terlihat di WandaVision.

Elizabeth pertama kali bergabung dengan Marvel Cinematic Universe setelah muncul dalam adegan post-credits Captain America: The Winter Soldier. Dia akhirnya menjadi anggota resmi tim Avengers ketika muncul di Avengers: Age Of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, dan Avengers: Endgame, hingga berperan dalam spin-off WandaVision.

Baru-baru ini, Elizabeth Olsen mengungkapkan alasannya menyukai karakter Scarlet Witch. “Bukan hal yang paling menyenangkan, menurut saya, untuk selalu memainkan pahlawan sebuah cerita ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Saya tidak menganggap itu menarik," katanya. "Saya pikir alasan mengapa saya sangat menikmati Wanda sejak awal adalah karena dia sangat jelas dalam keyakinannya. Mereka hanya tidak selaras dengan orang lain, dan tidak apa-apa. Dia akan memiliki kesadarannya sendiri dan mengakui ketika dia membuat kesalahan.”

TEEN VOGUE | GAMERANT

Baca juga: Menghadapi Media, Begini Si Kembar Olsen Menasihati Elizabet Olsen

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.