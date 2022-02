Putus dari Kanye West, Julia Fox Debut di Runway New York Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Julia Fox mengumumkan bahwa dia putus dari Kanye West. Beberapa jam setelah pengumuman itu, aktris Uncut Gems itu debut sebagai model runway di New York Fashion Week, Senin, 14 Februari 2022. Dia membawakan koleksi LaQuan Smith untuk musim gugur 2022.

Saat berjalan di runway, Fox mengenakan gaun hitam seksi Smith. Pertunjukan itu disaksikan oleh banyak orang, termasuk bintang And Just Like That Nicole Ari Parker, yang ingin melihat koleksi terbaru dari label favorit Beyoncé dan Rihanna itu.

Pertunjukan dimulai terlambat satu jam. Ketika Fox berjalan di atas catwalk darurat di klub pribadi di pusat kota tua, mengenakan gaun satin hitam dengan potongan seksi di dada. Banyak yang membandingkan gaun yang dia kenakan itu dengan gaun Kim Kardashian saat menghadiri salah satu acara di Hollywood pada 2019. Bedanya, gaun Kim tanpa lengan dan lebih terbuka.

Penampilan Fox menjadi pembicaraan karena momennya bertepatan dengan Ye mengirim bunga kepada Kim Kardashian di Hari Valentine. Fox menjelaskan kepada para penggemarnya bahwa dia tidak berduka setelah romansa singkatnya dengan rapper itu berakhir. Momen debutnya di runway ini tampaknya memperkuat fakta itu.

Smith dikenal dengan clubwear glamor yang sering dikenakan para selebriti. “Julia telah menjadi gadis saya sejak hari pertama,” kata Smith kepada WWD tentang permintaan dia kepada Fox untuk pertunjukan itu. "Dia selalu datang kepada saya untuk mengenakan catsuit yang buruk untuk keluar malam di kota dan itu terasa agak menekan dan sesak."

Julia Fox dan Kanye West belakangan terlihat lengket sejak akhir tahun lalu. Keduanya dikabarkan menghabiskan malam tahun baru bersama. Saat Fox ulang tahun, Kanye juga membuat perayaan dan memberikan hadiah tas Hermes untuk Fox dan teman-temannya. Kisah cinta mereka semakin disorot karena drama keluarga Kanye dan Kim di media sosial.



Hubungan keduanya dikabarkan berakhir setelah Fox menghapus semua foto Kanye di Instagram.

Aksi Julia Fox di pertunjukan Smith membuat desainer ini menjadi perhatian dan menempatkan dia makin kuat di peta mode internasional.

