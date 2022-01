Julia Fox Cerita Perubahan Gayanya Berkat Kanye West

TEMPO.CO, Jakarta - Julia Fox mengungkapkan hubungan romantisnya dengan Kanye West, termasuk perubahan gayanya. Aktris Uncut Gems itu mengatakan hal terliar yang dia lihat dari West, sehingga membuahkan hasil transformasi pada dirinya selama percakapan baru dengan Interview Magazine yang diterbitkan Sabtu, 15 Januari 2022, berjudul "Fox News ."

"Setelah bertemu dengannya, beberapa hari kemudian, semua barang saya di kotak, hilang. Itu sangat katarsis," kata Fox, seperti dilansir dari laman People. "Itu tidak seperti saya hanya mengemasi pakaian lama saya, itu seperti saya sedang mengemasi kehidupan lama saya. Saya seperti membuat keputusan yang sangat sadar untuk benar-benar memasukkan semuanya ke dalam kotak. Untuk melepaskan masa lalu.

Dia sebelumnya mengungkapkan bahwa West mengejutkannya dengan kamar suite hotel yang penuh dengan pakaian pada kencan kedua mereka. Mendandani Fox dalam pemotretan dadakan selama kencan malam mewah mereka. Seorang sumber mengatakan kepada People bahwa Fox inspirasi bagi West.

"Saya benar-benar menyerah," katanya kepada Wawancara. "Untuk seseorang seperti saya yang sangat suka mengontrol dan selalu terbiasa menjaga diri sendiri, melepaskan begitu saja dan diurus adalah hal asing pada saat ini dalam hidup. Saya telah menjadi pengasuh utama semua orang begitu lama, jadi ini sensasi baru, tapi jujur, saya pikir saya pantas mendapatkannya.

Julia Fox dan Kanye West. Foto/People magazine/geo.tv

Fox mengingat sebulan yang lalu dia merasa sendiri dan lelah bekerja. "Saya ingat saja berpikir 'Saya tahu bahwa akan ada hadiah untuk ini, seperti ini sangat menyedihkan------ saya tahu, bahwa saya tahu sesuatu yang baik akan datang dari ini jika saya hanya bertahan di sana. ' Dan kemudian beberapa hari kemudian saya bersama Ye, dan itu adalah ketertarikan dan hubungan organik alami yang paling instan. Saya hanya merasa sangat aman dengannya," ujarnya.

Kembali pada 2012, West dan stylist-nya saat itu, Renelou Padora, juga memberi mantan istrinya Kim Kardashian, perubahan lemari yang ekstrem selama episode Keeping Up with the Kardashians.

"Rasanya seperti tumpukan sepatu ke langit-langit" Kardashian, di Live With Kelly and Michael pada 2015. "Dan semua sepatu luar biasa yang saya cintai. Dan saya mulai menangis. Saya seperti, 'Saya tidak bisa singkirkan barang-barang ini. Penata gaya Anda tidak tahu apa yang dia bicarakan.' Jadi saya meletakkan semuanya di ruangan lain, dan saya seperti, 'Saya akan mempercayai pendapat Anda, tetapi saya tidak akan membuang barang-barang saya.'"

Tapi Kardashian kemudian menyadari kekuatan penemuan kembali gaya West. "Saya berjalan di kamar saya dan ada seluruh ruangan yang penuh dengan semua pakaian baru dan semua barang yang ingin dia isi kembali ke lemari saya dan itu benar-benar desainer baru yang keren – saya bahkan belum pernah mendengar tentang beberapa desainer ini. sebelumnya," kata ibu empat anak. "Itu benar-benar membantu saya jatuh cinta dengan fashion dan saya akhirnya menyingkirkan sebagian besar barang-barang itu dan gaya saya telah benar-benar berkembang dan berubah, tetapi saya tidak melihatnya pada saat itu. Saya harus menyelesaikannya sendiri."

Selain kencan mewah dengan West, Fox juga mengungkapkan beberapa aktivitas lainnya bersama, Seperti kencan di Delilah di Los Angeles, di mana mereka bergabung dengan Madonna, Floyd Mayweather, Antonio Brown dan Evan Ross. "Aku pernah kencan dengan Madonna, tapi jelas aku mengajak Ye karena mereka saling kenal, mereka bekerja sama, dan mereka saling menghormati sebagai artis," katanya.

Lalu menghadiri pemutaran film Zola yang intim di sebuah gudang di Downtown L.A., di mana mereka bergabung dengan Dave Chappelle, Marilyn Manson, Naomi Campbell, dan banyak lagi. Setelah itu, West muncul dalam pemotretan video musik dengan Pusha T.

Julia Fox mengungkapkan harapan hubungannya dengan Kanye West, "Kau tahu, aku sangat terbiasa dengan hubungan yang berlebihan, jadi aku terus menunggu dia mengecewakanku, karena dia membuat janji yang sangat muluk-muluk, dan itu seperti, 'Bagaimana dia bisa melakukannya dengan semua hal lain yang dia alami?' Tapi dia selalu begitu," ujarnya.

Baca juga: 7 Fakta tentang Julia Fox, Pacar Baru Kanye West, Pernah Jadi Model SKIMS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.