7 Fakta tentang Julia Fox, Pacar Baru Kanye West, Pernah Jadi Model SKIMS

TEMPO.CO, Jakarta - Julia Fox terkenal berkat perannya yang luar biasa di Uncut Gems 2019. Kini dia menarik perhatian publik karena rumor percintaannya dengan Kanye West. Pada 1 Januari, aktor berusia 31 tahun itu terlihat berkencan makan malam dengan rapper berusia 44 tahun di Miami, dan menurut laporan, tampaknya keduanya lebih dari sekadar teman.

"Julia dan Ye berkencan," kata seorang sumber kepada Page Six. "Mereka berdua baru saja keluar dari hubungan mereka sebelumnya, dan mereka sangat membantu satu sama lain untuk pulih. Mereka adalah sejenis roh yang sama, dan itu keren untuk nantikan."

Berikut ini beberapa fakta tentang Julia Fox, seperti dilansir dari laman Pop Sugar

1. Dibesarkan orang tua tunggal di New York

Meskipun Julia lahir di Italia, dia dan salah satu saudara laki-lakinya dibesarkan di New York oleh ayahnya yang eksentrik, sementara ibu dan saudara laki-lakinya yang lain tetap di Italia. "Ayah saya orang Amerika. Dia, seperti, generasi ketujuh warga New York. Dia gila. Saya tumbuh besar bersamanya," katanya kepada High Snob Society. "Dia masih tinggal di sini, tapi dia tidak benar-benar ada. Dia seperti pertapa ilmuwan gila. Dia membuat printer 3D untuk bersenang-senang."

Karena ayahnya sering disibukkan dengan proyeknya sendiri, Julia diberi banyak kebebasan untuk menjelajahi kota sendirian. "Saya tumbuh di Uptown, sebagian besar," lanjutnya. "Kami sering berpindah-pindah. Itu agak tidak stabil. Kami kehilangan tempat tinggal pada satu titik. Saya sebenarnya telah tinggal di hampir setiap lingkungan - Harlem, Chelsea, di mana-mana. Saya pindah ke pusat kota ketika saya berusia 17 tahun dan saya belum pergi. "

2. Bosan pergi ke klub

Karena ayah Julia cukup toleran dengan aturan, dia mulai sering mengunjungi klub pada usia 14, dan dia bahkan menjadi pemilik bagian dan investor klub malam pada satu titik. Namun, pada usia 18 tahun, dia mendapati dirinya merasa sangat lelah dengan adegan klub - terutama setelah menderita overdosis yang hampir fatal pada usia 17 tahun.

Sekarang pada usia 31, Julia menemukan bahwa — sementara dia masih suka pergi keluar dan bersosialisasi — pergi ke klub bukan lagi sesuatu yang dia sukai. "...Aku benar-benar tidak pernah keluar kecuali ada acara atau terpaksa," lanjutnya. "Saya menikmati diri saya sendiri. Terkadang saya benar-benar harus memaksakan diri untuk bersosialisasi karena saya cenderung menyendiri dan melakukan hal yang menyendiri, tetapi saya suka berinteraksi dan bertemu orang-orang keren. Saya hanya menemukan siapa pun yang pernah saya temui di sebuah klub tidak pernah benar-benar tinggal dalam hidup saya atau memengaruhi saya dengan cara apa pun. Itu selalu menjadi orang-orang yang saya temui hari itu."

3. Mengalahkah lebih dari 300 orang untuk peran Julia De Fiore dalam film Uncut Gems

Julia telah mengenal produser Uncut Gems Joshua dan Benjamin Safdie selama bertahun-tahun, dan Josh merasa bersikeras bahwa Julia sempurna untuk peran itu jauh sebelum film itu diproduksi. Namun, para eksekutif skeptis, dan mereka mendorong Safdie bersaudara untuk memilih aktris ternama dengan pengenalan nama daripada wanita tak dikenal tanpa pengalaman akting. "Pada dasarnya saya bukan siapa-siapa di dunia ini, di Hollywood," kata Julia kepada Vanity Fair. "Jadi mereka benar-benar harus berjuang untuk saya, dan kemudian saya, jelas, harus berjuang untuk itu juga."

Untungnya, dia dan Adam Sandler memiliki chemistry yang hebat selama tes layarnya, dan para eksekutif akhirnya yakin. "Kami benar-benar mengklik layar dan studio tidak dapat menyangkalnya," lanjutnya. "Tapi maksudku, 300 orang mengikuti audisi untuk itu. Kurasa Josh Safdie benar."

4. Tidak pernah belajar akting

Sebelum syuting Uncut Gems, Julia tidak pernah mengambil pelajaran akting. Dia bahkan bertanya kepada Josh Safdie apakah dia membutuhkan pelatihan profesional, dan Josh Safdie tidak menyarankannya untuk mengambil pelajaran. Saat dia menjelaskan kepada Cosmopolitan, "Saya tahu bahwa bahkan jika saya meragukan diri saya sendiri, fakta bahwa [Josh] sangat percaya pada saya membuat saya merasa, Oke, saya bisa melakukan ini, karena saya percaya padanya, percaya pendapatnya. dan penilaian dan intuisi."

5. Dia sudah menulis dan menyutradarai film pendek

Seminggu sebelum dia berperan dalam Uncut Gems, Julia baru saja menyelesaikan syuting film pendek berjudul Fantasy Girls yang dia tulis dan sutradarai sendiri. Meskipun Julia ingin terus berakting, mimpinya adalah untuk serius mengejar menulis, mengarahkan, dan memproduksi, karena dia merasa bahwa bekerja di belakang layar lebih cocok untuknya.

6. Berkecimpung dalam Desain Fashion, Fotografi, dan Puisi

Bakat Julia tidak terbatas pada akting, penulisan, dan penyutradaraan. Sebelum membuat Fantasy Girls dan mendapatkan peran terobosannya di Uncut Gems, dia mencoba segala hal mulai dari mode, fotografi hingga puisi. "Pada tahun 2012, saya memiliki lini mode dengan sahabat saya Briana," jelasnya kepada High Snob Society, tetapi pada tahun 2015, dia menemukan bahwa membuat pakaian tidak cukup memuaskan. "... Saya merasa memiliki sebuah cerita untuk diceritakan yang tidak dapat saya ceritakan melalui pakaian rajut wanita kelas atas."

Setelah membuang ide memulai lini fashion, Julia Fox beralih ke media lain. "Saat itu [saat] saya membuat transisi yang cukup mulus ke dunia seni," lanjut Julia. "Saya melakukan fotografi. Saya membuat dua buku seni. Saya juga menulis puisi. Menerbitkan beberapa artikel. Namun, banyak dari pekerjaan saya sangat memanjakan diri."

7. Sempat jadi model SKIMS milik Kim Kardashian

Julia Fox adalah penggemar karya Kim Kardashian jauh sebelum dia mulai berkencan dengan mantan suami sang maestro, Kanye West. Aktris 31 tahun itu pernah menjadi model unggulan di saluran media sosial SKIMS Kardashian. Menjelang peluncuran koleksi SKIMS Summer Mesh pada Mei 2019, tampaknya label solutionwear memberi Fox beberapa pakaian untuk dia pakai di Instagram. Aktris itu menjadi model pakaian dalam hitam di Instagram Story-nya dan menandai SKIMS; segera setelah itu, SKIMS mem-posting ulang foto-fotonya. Seperti dilansir dari laman People, dalam episode podcast Forbidden Fruits with Julia Fox and Niki Takesh pada Desember 2021 aktris itu mengungkapkan bahwa dia telah menjadi penggemar keluarga Kardashians sejak awal Keeping Up with Kardashians.

