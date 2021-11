5 Diet yang Dinilai Paling Efektif Sepanjang 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu sumber analisis konsumen, U.S. News & World Report, membuat daftar diet penurunan berat badan yang memberikan hasil paling bermakna yang juga terbaik untuk kesehatan. Mereka melibatkan 24 dokter, ahli diet, spesialis kesehatan masyarakat, dan otoritas nutrisi lainnya untuk menilai 39 diet berdasarkan kriteria tertentu.

Publikasi melaporkan diet ini termasuk penurunan berat badan jangka pendek dan panjang, kemudahan kepatuhan, keamanan dan nutrisi yang dianggap terbaik. Simak daftar yang dirangkum Eat This Not That.

5. Diet Mayo Clinic

Diet Mayo Clinic memiliki pendekatan menjadikan makan sehat sebagai kebiasaan seumur hidup dengan piramida yang mempromosikan konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat, bersama dengan setidaknya 30 menit aktivitas per hari.

4. Diet Volumetrik

Diet Volumetrik dinilai memiliki potensi manfaat kesehatan jantung dan diabetes. Intinya adalah memenuhi makanan padat kalori rendah, seperti buah dan sayuran tanpa tepung, susu tanpa lemak, dan sup berbahan dasar kaldu, untuk mengurangi asupan kalori harian.

3. Pola Makan Vegan

Menurut panel, makanan berserat tinggi dan lemak sehat pada pola makan vegan yang seimbang juga dapat menunjukkan dampak besar dalam membantu menurunkan berat badan.

2. WW (sebelumnya Weight Watchers)

WW, sebelumnya Weight Watchers, sebenarnya terikat untuk diet penurunan berat badan terbaik #1 di peringkat US News & World Report. Panelis memuji metode WW yang memungkinkan makan apa pun yang diinginkan dan mengadopsi kebiasaan gaya hidup sehat.

1. Diet Flexitarian

Tidak akrab dengan diet flexitarian? Ini bisa menjadi pendekatan gaya hidup jangka panjang yang baik. U.S. News & World Report menjelaskan diet flexitarian berarti menjadi vegetarian hampir sepanjang waktu, tetapi tetap menikmati burger atau steak saat keinginannya muncul. Semua tentang mendapatkan nutrisi dan menemukan keseimbangan.

