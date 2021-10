Khloe Kardashian Ajarkan Anaknya Selalu Mengutamakan Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian mewariskan nilai-nilai keluarganya kepada putrinya, True Thompson, 3. Dia meminta anak semata wayangnya itu selalu mengutamakan keluarga dalam keadaan apa pun.

Nilai itulah yang selalu dia terapkan bersama dengan ibu, saudara, juga keponakan-keponakannya.

"Keluarga saya terikat satu sama lain, tetapi dengan COVID dan lockdown, sepupunya adalah satu-satunya teman untuk sementara waktu," kata Khloe, dalam cerita sampul majalah Health edisi November 2021 "Tidak ada kelas bermain atau semacamnya."

Menurut dia, sebagai anak-anak, keluarga harus menjadi topik pembicaraan. "Apa pun yang terjadi, kamu saling mendukung. Kamu diizinkan berdebat dan tidak setuju," kata perempuan berusia 37 tahun itu.

Dia menjelaskan bahwa bahkan ketika mereka bertengkar atau konfrontasi, Khloe dan saudara-saudaranya para alumni Keeping Up with The Kardashians itu selalu berbaikan dan move on.

"Saya tidak pernah bisa membayangkan tidak berbicara dengan salah satu saudara perempuan saya. Itu tidak pernah terjadi," kata Khloe yang berbagi True dengan mantan Tristan Thompson.

"Adik-adikku terlibat perkelahian brutal, benar-benar meninju. Tapi kamu bisa mengatasinya - tidak ada pilihan lain."

Dia melanjutkan bahwa mereka membesarkan anak-anak mereka yang bersepupu itu layaknya saudara kandung. "Dan, tentu saja, saya ingin mereka mengungkapkan perasaan mereka dan merasa divalidasi. Tapi tidak ada pilihan bagi kami untuk berpisah dan tidak berbicara satu sama lain."

Bulan lalu, Khloe mengatakan bahwa putrinya menganggap para sepupunya di keluarga Kardashian Jenner sebagai saudara kandungnya.

"Kami menyebut Psalm 'baby Psalm,' jadi dia selalu menganggapnya saudara. Dan saya tidak mengoreksinya karena menurut saya itu sangat lucu," ujar Khloe Kardashian.

