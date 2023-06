Kendall Jenner Ungkap Alasan Tak Ingin Foto dengan Kim dan Kylie Jenner di Met Gala 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kendall Jenner bukanlah orang yang senang mencuri perhatian. Model berusia 27 tahun ini sebenarnya lebih suka sedikit perhatian daripada saudara perempuan dan keluarganya yang sangat terkenal. Kendall mengungkapkan dia terus-menerus khawatir tentang orang-orang yang mengira dia adalah seseorang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian.

Misalnya di Met Gala bulan Mei, di mana dia mengenakan bodysuit berpayet hitam Marc Jacobs yang memukau, dia menghindari mengambil foto dengan saudara perempuannya karena sepatu bot platform Marc Jacobs yang dia kenakan meningkatkan tinggi badannya.

Setelah memulai debutnya dengan tren pantless pada tahun 2022, model tersebut mempertahankan tren tersebut di karpet merah Met tahun ini, memilih bodysuit berpayet dengan lengan yang berlebihan dan menutupi lantai dan tidak ada apa pun di bagian bawahnya.

One-piece yang berkilauan, yang meninggalkan sedikit imajinasi saat Kendall berbalik untuk menaiki tangga, diakhiri dengan kerah berhias kristal perak dan sepatu bot platinum setinggi langit yang berkilauan. Adapun makeup-nya, Kendall menjaga hal-hal tetap ramping dengan rambut kuncir ponytail dan makeup bernuansa nude, alisnya yang tebal terlihat penuh.

Kendall Jenner berpose dalam acara gala penggalangan dana tahunan yang diadakan untuk kepentingan Metropolitan Museum of Art's Costume Institute dengan tema tahun ini "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" di di Met Gala, New York City, New York, AS, Mei 1, 2023. REUTERS/Andrew Kelly

Kendall juga mengaku sebelum malam mode terbesar tahun ini, dia mengalami jerawat yang mengerikan di sekitar mulutnya. "Aku bersumpah aku berdoa [untuk itu pergi]," katanya dalam cerita sampul majalah WSJ digital edisi musimpnas.

Keinginan untuk tetap tidak dikenal lahir di hari-hari awal pemodelannya ketika dia berjalan-jalan di industri fashion, tanpa nama keluarganya. Faktanya, dia mencoba menghilangkan nama belakangnya selama masa-masa awal karir modelingnya untuk menjauhkan diri dari keluarga Kardashian-Jenner. Dia juga tidak ingin anggota keluarganya menjadi penonton peragaan busananya.

"Sejak dia masih kecil, dia terlihat sangat yakin dengan siapa dirinya dan bagaimana dia ingin melakukannya," kata ibunya, Kris Jenner. Wanita berusia 67 tahun itu mengakui minat putrinya dalam dunia modeling saat remaja, jadi dia mengatur pertemuan antara Kendall dan fotografer Victoria's Secret, Russell James. Pertemuan tersebut menghasilkan pemotretan untuk Miss Vogue Australia.

Setelah itu, Kendall dan agen di Society Management menghapus nama belakangnya, berharap ini akan membuat dunia mode menganggapnya lebih serius. Dan sukses yang dia miliki, meskipun merasa dia perlu melepaskan diri dari keluarganya dan merasa dia belum tentu cocok untuk dunia tempat dia jatuh.

"Saya jelas mengerti bahwa saya berada di bawah payung Kardashian bersaudara," kata Kendall. “Ini aneh bagiku… karena aku seperti ayahku dalam banyak hal. Saya seorang Jenner, menurut saya.".

Marc Jacobs menjadi juara awal karirnya. Dia memerankannya dalam pertunjukan besar pertamanya pada tahun 2014, atas saran penata gaya Katie Grand, dan terus bekerja dengannya secara teratur.

"Dia Kendall, dia bukan Kendall Jenner, dia bukan adik perempuan Kim," kata Marc. “Saya berkata [kepada Katie], jika dia cocok dengan pakaiannya dan terlihat bagus dengan pakaian itu dan berjalan dengan indah, saya tidak mengerti mengapa dia tidak boleh menjadi pemain. Jika Anda hanya tertarik padanya karena dia adalah Kendall Jenner, saya tidak tertarik.”

PEOPLE

