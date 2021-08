Khloe Kardashian Ungkap Latihan untuk Mengencangkan Otot Perut dan Bokong

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian mengungkap latihan yang dia lakukan secara rutin untuk mengencangkan bokongnya. Dia membagikan video latihannya di Instagram untuk dicoba pengikutnya di rumah.

"Kembali karena permintaan populer!" Kardashian di keterangan pada postingan tersebut, Minggu, 22 Agustus 2021.

Pendiri brand Good American ini mengatakan siapa pun dapat memulai latihan dengan pemanasan pilihan masing-masing, tapi dia memilih Stairmaster, alat untuk latihan menaiki tangga.

Setelah pemanasan, Kardashian melakukan tiga set sirkuit, yang masing-masing dia lakukan empat kali di bawah pengawasan trainer-nya.

ADVERTISEMENT

Sirkuit pertama adalah untuk melatih otot bokong dan perut. Kardashian melakukan 10 squat dengan tumit miring; lalu 10 deadlift; 10 berlutut lat pull down sambil menjaga perut tetap kencang, bahu ke bawah; 10 tekan bahu duduk dengan punggung lurus dan perut kencang; 1 menit lompat tali, dan 30 detik latihan otot perut gantung.

Sirkuit keduanya menargetkan lengan, dimulai dengan 10 pukulan lengan tunggal dengan berat 20 pon, dilakukan 10 kali di setiap sisi; 10 squat berbobot depan dengan punggung lurus dan perut kencang; 10 kali angkat beban dengan 11 kilogram; 15 gerakan trisep kettlebell; 30 detik berlari samping di setiap sisi di treadmill dan 20 sit-up berbobot dengan 9 kilogram bola pasir.

Kardashian menyelesaikannya dengan empat putaran 10 burpee dengan bobot, diikuti oleh 10 gerakan mendaki.

"Jangan lupa melakukan peregangan sebelum dan sesudah berolahraga," ujar bintang reality show Keeping Up with The Kardashians ini.

Ibu dari anak perempuan True, 3, mengatakan bahwa waktu olahraga adalah bentuk terapi dan bagian dari perawatan dirinya.

"Bagi saya, berolahraga adalah bagian besar dari hidup saya dan itu menjernihkan pikiran saya," katanya kepada People pada bulan Maret. "Itu membuat saya merasa kuat dan berprestasi. Sedikit perawatan diri itulah yang saya butuhkan."

Tujuan utamanya bukan untuk menurunkan berat badan. Kejernihan mental adalah hal yang paling dia butuhkan dari setiap latihannya.

"Ini adalah pereda stres. Terkadang saya merasa cemas. Ini menghilangkan semua itu," katanya. "Hasil sampingan dari (berolahraga) adalah kamu terlihat bagus. Tapi fokus utama saya bukan tentang, 'Oh, saya harus menurunkan 5 pon.' Saya tidak peduli dengan timbangan. Saya merasa bersemangat dan saya siap untuk mengejar putri saya [True] untuk hari itu. Ini memberi semangat kecil yang saya butuhkan," kata Khloe Kardashian.

Baca juga: Khloe Kardashian Punya Janji Tak Boleh Mom Shaming dengan Saudaranya