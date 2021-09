Alasan Lana Condor Sempat Takut Unggah Foto Berbikini di Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Lana Condor mengunggah beberapa foto bikini di tepi kolam renang di Instagram selama seminggu. Dan, sementara dia terlihat luar biasa dan sangat bahagia, dia mengatakan di Instagram Story-nya bahwa sebenarnya sangat sulit baginya untuk membagikan foto-foto itu.

“Memposting foto bikini dulunya adalah ketakutan terbesar saya (dan terkadang masih!),” tulis wanita berusia 24 tahun itu, seperti dilansir dari laman Women's Health. “Sangat sulit untuk tidak membandingkan diri saya dengan orang lain, jadi melihat ketidaksempurnaan dan mengkritik mereka secara agresif, untuk secara tidak adil menilai berat badan yang saya peroleh saat saya dewasa menjadi wanita dewasa. Untuk berpikir tentang bagaimana jika dan lainnya. ”

Tapi kini dia merasa sangat bersyukur dengan tubuhnya. “Tubuh ini yang membuatku tetap berdiri selama titik terendahku. Tubuh ini yang membawa saya melalui pandemi dan memberi saya banyak bala bantuan. Tubuh ini yang bertahan sangat lama dan masih membangunkan saya setiap hari,” katanya To All the Boys I've Loved Before itu.

Lana menunjukkan bahwa tubuhnya adalah "rumah teramannya" dan mengakhiri dengan catatan inspirasional. "Jadi mari kita rayakan tubuh kita dan ingat itu satu-satunya yang kita miliki," tambahnya.

Lana sempat mengungkapkan perjuangannya dengan gangguan dismorfik tubuh, suatu kondisi di mana seseorang memiliki pikiran negatif yang terus-menerus dan mengganggu tentang tubuh mereka. Orang dengan gangguan dismorfik tubuh akan sering terobsesi dengan penampilan dan citra tubuh mereka selama berjam-jam dalam sehari, menurut National Alliance on Mental Illness atau NAMI.

Aktris kelahiran Amerika Vietnam itu sebelumnya mengatakan kepada Self bahwa kelas balet yang dia ikuti saat kecil membentuk cara dia melihat tubuhnya. "Ketika Anda melihat diri Anda di cermin terus-menerus, dan Anda, seperti, tidak mengenakan apa-apa, Anda benar-benar dapat merusak diri sendiri sampai mati, yang sangat tidak sehat," katanya. “Ketika saya berhenti melakukan balet, saya merasa itu awal di mana saya mengalami dysmorphia tubuh, 'Oke, saya pasti perlu menyembuhkan karena cara yang saya pikirkan diriku sendiri saat menari itu tidak sehat'."

Meski begitu Lana mengatakan bahwa dia masih perlu memperbaiki citra tubuhnya setiap hari. Dia mulai menyadari bahwa cara dia memandang tubuhnya bermasalah, setelah pemutaran perdana X Men: Apocalypse di London pada 2016. "Saya ingat pada saat itu merasa seperti saya terlihat mengerikan," katanya kepada People. "Dan kemudian saya melihat foto-foto itu lagi dan saya seperti, 'Ya Tuhan, Lana, cara Anda berbicara tentang diri sendiri dan cara Anda melihat diri sendiri bukanlah kenyataan.' Ini benar-benar membuka seperti ini, ada banyak hal yang perlu Anda kerjakan.”

Lana Condor menambahkan bahwa proses penyembuhan adalah "perjalanan" baginya. "Setiap hari itu berbicara kepada diri sendiri seperti Anda adalah sahabat Anda sendiri," kata aktris yang sedang syuting serial baru Netflix, Boo, Bitch yang akan tayang perdana pada tahun 2022.

