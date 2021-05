Lana Condor Bagi Tips Self Care Selama Pandemi, Berendam Sambil Afirmasi

TEMPO.CO, Jakarta - Lana Condor semakin melejit sejak perannya lewat To All The Boys I've Loved Before. Dia baru saja memenangkan Film Terbaik di MTV Movie & TV Awards. Penampilannya di karpet merah pun mencuri perhatian, dia juga berbagi rutinitas kecantikan selama pandemi.

"Saya sangat menyukai tampilan yang saya kenakan di MTV Movie Awards. Kami melakukan eyeliner yang berani dan grafis ini, saya rasa tidak pernah, di depan umum. Sangat menyegarkan untuk dicoba setelah setahun terakhir ini, di mana saya tidak memakai riasan sama sekali. Menjadi berani itu menyenangkan," ujarnya, seperti dilansir dari laman Purewow.

Dia juga mempelajari tips kecantikan dari banyak makeup artist. "Menyikat spoolie [maskara] di atas sebatang sabun bening dan menyisirnya melalui alis saya agar tetap teratur. Itu adalah trik kecil yang ditunjukkan Melissa Hernandez, penata rias saya, yang saya gunakan setiap hari. Ini sangat sederhana dan itu sangat mudah. Saya tidak perlu lagi menggunakan gel alis," tambahnya.

Selama pandemi Lana Condor memprioritaskan perawatan diri. Terlebih sebagai wanita Asia yang berkarier di Hollywood, dia mengaku ada banyak tekanan. "Sebagai wanita Asia ada banyak tekanan untuk mengambil hati kami dan mengungkapkannya, untuk berbicara dan melindungi serta mengadvokasi komunitas kami," tambahnya.

"Untuk melakukan itu, agar dapat terus tampil, Anda benar-benar harus menjaga diri sendiri karena ketika Anda mengeluarkan begitu banyak energi, Anda perlu mengisi ulang atau Anda tidak akan punya apa-apa lagi untuk dibagikan. Bagi saya itu meluangkan waktu untuk rutinitas perawatan diri setiap malam selama dua jam, yang terdengar agresif, tetapi ini membantu saya bangun dengan perasaan lebih siap dan percaya diri untuk memulai setiap hari, "jelasnya.

Lana Condor menjelaskan perawatan dirinya termasuk mandi berendam dengan CBD dan magnesium. "Saya menyalakan semua lilin saya, lalu saya berendam dan melakukan beberapa penegasan positif. Saya mengucapkannya karena saya suka mendengar diri saya sendiri mengatakannya. keras. Saya sangat melindungi rutinitas waktu mandi saya," tambahnya. "Kita semua layak meluangkan waktu untuk menunjukkan cinta untuk diri kita sendiri."

