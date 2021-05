TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun makan dengan sehat dan menggerakkan tubuh Anda tentu tidak dapat menyelesaikan setiap masalah kesehatan, itu adalah dua cara yang penting dalam hal kesehatan jantung. Ahli jantung secara teratur mengabarkan bahwa penyakit jantung, pembunuh nomor satu di Amerika Serikat, sebagian besar dapat dicegah.

Setiap kali Anda berusaha secara sadar untuk memenuhi makanan seperti ikan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, Anda mengambil langkah untuk melindungi jantung Anda. Namun, bukan hanya bahan utama di piring Anda yang dapat membantu; herbal pendukung juga dapat berperan.

Dalam buku barunya, Radical Longevity: The Powerful Plan To Sharpen Your Brain, Strengthen Your Body, and Reverse the Symptoms of Aging, ahli gizi bersertifikat Ann Louise Gittleman, yang dirinya sendiri berusia 70 tahun dan dalam kesehatan yang baik, menyoroti tiga herbal khususnya yang menjadi favoritnya untuk digunakan secara teratur untuk kesehatan jantung. Secara teknis, dua ramuan dan satu bumbu, tetapi semuanya berasal dari tumbuhan dan mudah diintegrasikan ke dalam makanan Anda.

3 herbal untuk kesehatan jantung, menurut ahli gizi bersertifikat

1. Bawang putih

Bawang putih tidak hanya penuh rasa; Dr. Gittleman mengatakan itu juga dikemas dengan manfaat untuk kesehatan jantung. "Bawang putih mengandung berbagai macam mineral, termasuk tembaga, besi, seng, magnesium, germanium, dan terutama selenium," kata Dr. Gittleman, seperti dilansir dari laman Well and Good. “Selain itu mengandung senyawa sulfur, vitamin A dan C, serat, dan berbagai asam amino. Secara keseluruhan, bawang putih menyediakan lebih dari 100 bahan kimia yang berguna secara biologis."

Ketika berbicara tentang kesehatan jantung, Dr. Gittleman mengatakan bawang putih telah terbukti membantu mencegah penggumpalan darah dan dikaitkan dengan penurunan kolesterol. “Cara favorit saya untuk memasak dengan bawang putih adalah menggunakan bawang putih butiran. Saya menggunakannya di hampir semua hal yang saya masak,” kata Dr. Gittleman. Dia menggunakan bawang putih dalam saus salad buatan sendiri, saus, dan bumbu perendam, untuk membumbui ayam, daging merah, dan tahu, dan menaburkan sayurannya.

“Dengan bawang putih segar, semakin halus potongannya, semakin kuat rasanya,” katanya. “Untuk 'mengharumkan' makanan Anda dengan sedikit rasa bawang putih yang lembut, gunakan siung bawang putih utuh yang tidak dihancurkan. Irisan tipis akan memberikan lebih dari sedikit rasa bawang putih." Ingin bawang putih Anda lebih kuat? Gittleman mengatakan untuk mencincang atau menghancurkannya sampai halus.

2. Cabai Cayenne

Ramuan lain yang dimasak Dr. Gittleman secara teratur untuk memberi rasa dan manfaat bagi kesehatan jantung adalah cabai cayenne, yang menurutnya tinggi antioksidan. “Cabai cayenne sarat dengan vitamin C, B, A, dan E dan mengandung kalsium, fosfor, dan zat besi,” katanya. "Salah satu sumber terkaya vitamin E, cabai cayenne membantu menjaga kesehatan dan kekuatan jantung." Vitamin E secara langsung terkait dengan penurunan risiko penyakit jantung dan karena cabai cayenne tinggi nutrisinya, itu adalah salah satu alasan utama mengapa sangat baik untuk jantung Anda.

Cabai cayenne adalah salah satu ramuan dapur yang rasanya lebih pedas dan Dr. Gittleman mengatakan ini juga menjadikannya ramuan yang bagus untuk kesehatan jantung. “Seperti yang bisa dibuktikan oleh sebagian besar dari kita, cabai cayenne adalah zat mengeluarkan keringat, alias rempah-rempah yang dapat memicu keringat. Panasnya berasal dari capsicum konsentrasi tinggi, zat yang telah melancarkan sirkulasi selama berabad-abad, k atanya. “Ini adalah capsicum yang memberikan kekuatan pada cabai cayene untuk memompa darah secara efisien, merangsang laju metabolisme tubuh, dan membantu membersihkan lemak dari arteri. Dan digunakan sebagai topikal, capsicum menghentikan rasa sakit di jalurnya. "

3. Hawthorn

Hawthorn kurang terkenal dibandingkan bawang putih dan cabai rawit, tetapi ini adalah ramuan yang sangat disarankan Dr. Gittleman untuk kesehatan jantung Anda. Faktanya, dia mengatakan itu adalah ramuan nomor satu untuk kesehatan jantung yang ada. Hawthorn adalah semak berduri yang umum dalam keluarga mawar yang biasa tumbuh di lereng bukit di seluruh dunia. "Ini mengandung antioksidan kuat baik di bunga dan daunnya, dan mendukung jantung Anda dalam berbagai cara, terutama dengan mengurangi peradangan," katanya.

Gittleman mengatakan hawthorn pertama kali digunakan pada abad pertama untuk mengobati penyakit jantung dan memperkuat otot jantung. “Karena profil antioksidannya, hawthorn membantu menurunkan kolesterol, dan menghambat penumpukan plak, menurunkan tekanan darah, dan melebarkan pembuluh koroner, yang meningkatkan aliran darah dan meningkatkan suplai darah ke jantung,” katanya.

