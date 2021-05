Joging Baik untuk Kesehatan Jantung dan Nikmati 4 Manfaat Lainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Joging dan berlari adalah dua jenis latihan aerobik. Banyak orang yang menganggap dua latihan ini sama, padahal sebenarnya beda. Kedua latihan ini sama-sama membantu menurunkan berat badan, membangun tulang yang kuat, menguatkan otot, meningkatkan kesehatan jantung dan manfaat kesehatan lainnya. Namun, efektivitas keduanya berbeda.

Perbedaan antara berlari dan joging terletak pada seberapa cepat Anda melaju — dan hanya itu. “Joging adalah saat seseorang bergerak dengan kecepatan enam mil per jam atau kurang dan berlari adalah saat seseorang bergerak dengan kecepatan lebih dari enam mil per jam,” kata Jennifer Conroyd, CPT dan pendiri Fluid Running, seperti dilansir dari laman Well adn Good. “Namun, joging untuk beberapa orang mungkin lebih lambat atau lebih cepat daripada yang lain.” Jadi, misalnya, kecepatan "lari" saya adalah enam mil per jam, yang berarti kecepatan "lari" saya kurang dari itu.

Namun kadang joging bisa mendapatkan reputasi yang buruk, seolah-olah kurang serius tentang kesehatan dan kebugarannya daripada pelari. “Lebih baik berlari pelan-pelan daripada tidak sama sekali," kata Brianna Bernard, atlet CPT dan Isopure.

Pada tahun 1966, sebuah buku berjudul Joging — yang ditulis oleh salah satu pendiri Nike Bill Bowerman dan ahli jantung W.E. Harris — mengirimkan pesan (yang jelas) bahwa jenis latihan ini "gratis, menyenangkan, mudah, dan dapat dilakukan sendiri atau dalam kelompok". Dan itu benar: Yang Anda butuhkan hanyalah sepasang sepatu kets, hamparan trotoar yang kosong, dan beberapa menit senggang, dan Anda sedang dalam perjalanan menuju latihan yang sukses.

Berikut ini manfaat joging untuk kesehatan

1. Bagus untuk pemula

Memulai rutinitas lari baru dengan joging adalah tempat yang bagus untuk memulai. “Ini membutuhkan lebih sedikit usaha daripada berlari dari paru-paru, jantung, dan otot, tetapi keduanya merupakan bentuk latihan aerobik yang sangat baik,” kata Bernard. Selain itu, jika Anda tidak langsung memulai dari nol hingga 100, Anda kemungkinan besar akan tetap pada rutinitas Anda. “Jika berlari dengan kecepatan yang lebih cepat tidak menarik bagi Anda, Anda cenderung tidak akan melakukannya, sedangkan, jika Anda menikmati jogging dengan kecepatan lebih lambat di mana Anda masih dapat melakukan percakapan ringan dengan seorang teman, Anda akan melakukannya. lebih mungkin melakukannya secara konsisten, yang pada akhirnya akan membawa Anda ke kesehatan yang lebih baik," tambahnya.

2. Meningkatkan daya tahan tubuh

“Joging adalah bentuk olahraga yang bagus bagi mereka yang ingin melakukan aktivitas kardiovaskular dengan intensitas yang lebih rendah daripada berlari,” kata Conroyd. Meskipun berlari membakar lebih banyak kalori per menit, Conroyd menambahkan bahwa joging masih dapat membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan daya tahan tubuh. “Orang-orang yang memulai perjalanan [kebugaran] mereka mungkin senang memulai dengan joging dan terus sampai berlari.”

3. Meningkatkan kesehatan jantung

Seperti semua bentuk kardio, joging dapat memberikan efek menguntungkan pada kesehatan jantung Anda secara keseluruhan — termasuk menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. "Joging juga memperkuat dinding jantung Anda dengan memaksanya memompa darah ke seluruh tubuh Anda secara lebih efisien," kata Conroyd. Akibatnya, orang yang lebih sering joging cenderung memiliki detak jantung istirahat yang lebih rendah dan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengonsumsi oksigen. Dia menjelaskan bahwa orang dengan jantung yang lebih kuat dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 50 persen, dan memiliki risiko lebih rendah untuk membentuk pembekuan darah di arteri mereka.

4. Meningkatkan mood Anda

Jika Anda pernah melihat Legally Blonde, Anda tahu bahwa olahraga dan endorfin berjalan seiring, dan jogging tidak terkecuali. “Jogging pasti bisa membantu meningkatkan mood Anda dengan melepaskan endorfin yang memicu perasaan euforia dan kebahagiaan pada seseorang,” kata Conroyd. Dia menambahkan bahwa hanya joging 30 menit sehari dapat membantu mencegah gejala depresi dan kecemasan, serta membantu meningkatkan citra tubuh seseorang.

5. Membantu Anda tidur lebih nyenyak

Salah satu manfaat terpenting dari joging? Ini dapat membantu Anda tidur. “Peningkatan aktivitas kardiovaskular dapat meningkatkan serotonin, bahan kimia yang merupakan bagian dari siklus tidur dan bangun tubuh,” kata Conroyd. “Karena itu, jogging bisa membuat seseorang tertidur lebih cepat dan tertidur lebih lama.

