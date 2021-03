Lee Ji Ah Kembali Hadir di The Penthouse Musim Kedua, Tampil Lebih Edgy

Lee Ji Ah dalam drama Korea The Penthouse 2. Instagram.com/@e.jiah

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Ji Ah mengejutkan penggemar drama The Penthouse 2. Dia muncul di akhir episode 6. Sebelumnya di musim pertama The Penthouse, Lee Ji Ah yang berperan sebagai Sim So Ryeon diceritakan meninggal dunia karena dibunuh oleh suaminya sendiri, Joo Dan Tae yang diperankan oleh Uhm Ki Joon.

Jika dalam musim pertama, sosok Shim Soo Ryeon tampil lebih elegan. Dia kerap terlihat mengenakan busana berupa dress, coat, high heels serta hand bag. Kemunculan misteriusnya di musim kedua ini terlihat berbeda.

Lee Ji Ah juga mengunggah foto dirinya di musim kedua The Penthouse di laman Instagram-nya. “Na Ae Gyo,” tulisnya singat dalam bahasa Korea dan emoticon hantu.

Lee Ji Ah terlihat mengenakan mini dress hijau army. Dress itu juga dilengkapi dengan aksen belt. Menurut unggahan Instagram Kdrama Fashion, dress itu adalah Maureen Wrap Dress koleksi Alice+Olivia senilai USD 385 atau sekitar Rp 5,6 juta. Sebagai pelengkap penampilannya dia mengenakan stoking hitam serta ankle boot heels Louis Vuitton, senilai USD 5,140 atau sekita Rp 22 juta, serta perhiasaan berupa kalung dan gelang Fred Paris.

Selain gaya busana yang lebih edgy, makeup dan gaya rambut Lee Ji Ah juga terlihat berbeda. Sepanjang musim pertama, dia tampil lebih melankolis dengan rambut panjangnya yang selalu dibiarkan tergerai serta makeup natural dan mininalis. Di episode 6 musim kedua ini, dia terlihat bergaya rambut pendek dan berponi. Riasan wajahnya lebih bold terutama di daerah mata, serta lipstik bernuansa nude.

Dalam episode 6 The Penthouse musim kedua, belum jelas karakter yang diperankan oleh Lee Ji Ah, sebagai Shim Soo Ryeon atau karakter baru. Para penggemar drama ini sempat berspekulasi bahwa karakter Shim Soo Ryeon, akan kembali di musim kedua setelah mengungkapkan bahwa dia telah memalsukannya kematiannya, seperti dilansir dari laman Soompi.

Baca juga: Gaun Putih Kim So Yeon di The Penthouse Musim Kedua, Elegan Berumbai

Spekulasi online tentang identitas karakter baru Lee Ji Ah telah menjadi liar, dengan beberapa pemirsa berhipotesis bahwa aktris tersebut berperan sebagai Na Ae Gyo, ibu kandung misterius dari anak kembar Joo Seok Kyung yang diperankan Han Ji Hyun dan Joo Seok Hoon, diperankan oleh Kim Young Dae, yang dapat dikenali dari tato kupu-kupu khasnya. Yang lain berpendapat bahwa Lee Ji Ah memainkan peran kembar identik Shim Soo Ryeon, sementara yang lain masih berharap bahwa mungkin Shim Soo Ryeon sendiri yang telah kembali di The Penthouse musim kedua ini.