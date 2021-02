Gaun Putih Kim So Yeon di The Penthouse Musim Kedua, Elegan Berumbai

Kim So Yeon dan Hhm Ki Joon sebagai Cheon Seo Jin dan Joo Dan Tae dalam drama The Penthouse. Instagram.com/@sbsdrama.official

TEMPO.CO, Jakarta -Musim kedua drama Korea The Penthouse ditayangkan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai 19 dan 20 Februari 2021. Penggemar setianya tentu menanti kelanjutan kisah Cheon Seo Jin yang diperankan Kim So Yeon, Joo Dan Tae yang diperankan Uhm Ki Joon, dan Oh Yoon Hee yang diperankan Eugene. Episode pertama dibuka dengan adegan konser tunggal Choen Seo Jin di Amerika Serikat. Dia kemudian pulang ke Korea dan mengumumkan pertunangannya dengan Joo Dan Tae.

Sejak musim pertama The Penhouse suksee merebut hati pemirsa, termasuk penampilan mewah Kim So Yeon sebagai Cheon Seo Jin. Di musim kedua ini pun, ia terlihat tampil lebih mewah. Salah satunya saat adegan pesta pertunangan dengan Joo Dan Tae, Choe Seo Jin tampil elegan mengenakan gaun pengantin putih.

Dari keterangan akun Instagram Kdrama Fashion, gaun pengantin itu dari koleksi Bridal Kong. Gaun itu memiliki garis leher yang segitiga yang rendah serta cutout di bagian punggung. Bagian lengan panjangnya dihiasi rumbai putih, sedangkan bagian bawahnya nampak berbentuk lurus dan ekor gaunnya panjang.

Rambut Kim So Yeon disanggul rapi dan berponi, serta dihiasi dengan aksesori rambut berwarna putih dan berumbai. Makeup-nya terlihat natural dan flawless, dengan sentuhan smokey eye sera lipstik berwarna pink rose. Sebagai pelengkap penampilannya, dia menggunakan anting hoops berbentuk dari koleksi Blackmuse.

Selain saat pesta pertunangan, Kim So Yeon beberapa kali mengenakan gaun koleksi Bridal Kong, yaitu saat adegan konser di Amerika Serikat. Dia mengenakan gaun biru dengan garis leher sabrina dan beraksen wrap di bagian dada. Bagian bawah gaunnya terlihat panjang dan melebar.

Kesempatan lainnya saat ia menghadiri jumpa pers The Penthouse musim kedua. Kim So Yeon mengenakan gaun midi hitam bermotif garis-garis. Bagian leher gaunnya berpotongan sabrina, serta ada aksen kancing-kancing hitam di bagian bawah.