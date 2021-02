Kim So Yeon Tampil Lebih Glamor di The Penthouse Musim Kedua

Kim So Yeon berperan sebagai Cheon Seon Jin dalam drama The Penthouse. (Soompi)

TEMPO.CO, Jakarta - Musim pertama drama Korea The Penthouse sukses merebut hati pemirsa. Termasuk penampilan mewah Kim So Yeon yang berperan sebagai Cheon Seo Jin yang kejam, mencuri perhatian dan membawa karakter jahatnya ke level baru melalui aktingnya yang berapi-api.

Meskipun ada kalanya Cheon Seo Jin tampak akan menghadapi kehancuran, dia mengakhiri episode musim pertama dengan kebahagiaan, Dia berhasil mengambil kendali Yayasan Chung Ah setelah meninggalkan ayahnya yang sekarat, dan dia mampu memenangkan kembali hati Joo Dan Te yang diperankan oleh Uhm Ki Joon dan selangkah lebih dekat ke tujuan utamanya pindah ke griya tawang.

Melansir laman Soompi, hari ini, Jumat, 5 Februari 2021, drama sukses besar tersebut merilis potongan gambar pertama Kim So Yeon dari musim kedua. Kim So Yeon terlihat mengenakan gaun merah yang menakjubkan yang memancarkan kekuatan dan glamor sebagai Cheon Seo Jin yang licik.

Dalam foto-foto baru, diva opera itu tampak bersiap-siap untuk acara formal — dan bahkan selama tugas sederhana memilih pakaiannya untuk malam itu, ia memiliki kilatan tajam di matanya yang mengisyaratkan tekadnya yang liar dan ambisinya yang tak terbendung.

Produser The Penthouse memberikan pujian bahwa akting Kim So Yeon telah menyempurnakan karakter Cheon Seo Jin melalui hasratnya yang tak tertandingi dan pesonanya yang luar biasa. Di musim kedua ini, Cheon Seo Jin akan menjadi lebih kejam dan brutal baik di dalam maupun di luar.

Drama The Penthouse musim kedua akan tayang pada Jumat, 19 Februari di SBS. Selain Kim So Yeon, drama ini juga dibintangi oleh Eugene, Park Eun Suk, Kim Young Dae, Yoon Jong Hoon, Kim Hyun Soo, serta beberapa cameo seperti Lee Sang Woo, suami Kim So Yeon, Jun Jin and Ryu Yi Seo.