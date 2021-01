Won Jin-ah Belajar Marketing dan Bergaya Profesional di She Would Never Know

Won Jin-ah berperan sebagai Yoon Song Ah dalam drama Korea terbaru She Would Never Know. Instagram.com/@j0i3na29

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru She Would Never Know mulai tayang pada 18 Janauri 2021. Drama yang diadaptasi dari webtoon populer "Sunbae, Don't Put on That Lipstick," menceritakan kisah cinta perfeksionis Yoon Song Ah yang diperankan oleh Won Jin-ah dan rekan kerjanya yang lebih muda Chae Hyun Seung diperankan oleh Rowoon SF9. Mereka bekerja sama dalam satu tim pemasaran merek kosmetik.

Won Jin Ah sebagai Yoon Song Ah, seorang senior di tempat kerja. Dia telah bekerja sebagai pemasar merek profesional di sebuah perusahaan kosmetik selama tiga tahun, dengan keterampilan kepemimpinan yang mengesankan, dorongan yang hebat, dan kepribadian berkepala dingin. Dia akan memulai hubungan tak terduga dengan juniornya di tempat kerja.

Karakter Yoon Song Ah memiliki senyum manis dan aura percaya diri. Dengan tampilan fashion kantor yang trendi, Won Jin-ah menjelma sebagai seorang profesional mulai dari pakaian hingga tata riasnya, percaya bahwa penampilannya mencerminkan perusahaan.

Sebagai seseorang yang memiliki impian untuk membuat merek kosmetik sendiri dan sebagai penanggung jawab nuansa warna, mata Yoon Song Ah berbinar setiap kali dia melihat produk baru atau warna baru. Dia membenamkan dirinya dalam pekerjaannya dengan rambut diikat menonjolkan karisma dan cinta yang tulus untuk pekerjaannya.

Namun, Yoon Song Ah memiliki kebiasaan menarik untuk mengoleskan kembali lipstik merah muda ke bibirnya. Setelah itu, dia luput dari pandangan anggota timnya dan dengan curiga menghilang.

Selain mengikuti romansa yang mendebarkan antara kedua pemeran utama, drama She Would Never Know ini juga akan memperkenalkan proses yang harus dilalui para pemasar untuk memperkenalkan berbagai produk makeup ke dunia.

Won Jin-ah mengungkapkan bagaimana dia semakin tenggelam dalam perannya sebagai Yoon Song Ah. “Ketika saya sedang mempersiapkan peran saya, saya menemukan banyak vlog yang dibuat oleh pemasar perusahaan makeup. Saat menonton video tersebut, saya memikirkan tentang seperti apa rutinitas sehari-hari Yoon Song Ah sebagai pemasar dan pekerja kantoran," ujarnya seperti dilansir dari laman Soompi.

Demi peran Yoon Song Ah, ktris berusia 29 tahun itu, sangat bersyukur bisa bertemu dengan staf pemasaran merek kosmetik sesungguhnya. "Itu adalah kesempatan bagi saya untuk dengan mudah dan nyaman mengakses segala sesuatu tentang kehidupan di kantor dan tugas seorang pemasar, yang tidak akan saya ketahui tanpa mengalaminya. Saya sangat berterima kasih kepada staf yang meluangkan waktu di tengah jadwal sibuk mereka untuk bertemu dengan saya," tambahnya.

Sebagai pekerja tim pemasar, ciri fashion Yoon Song Ah, juga menarik ditelusuri. Dari beberapa unggahan di laman Instagram, Won Jin-ah, terlihat pilihan busana seperti blouse, coat, serta blazer. Salah satunya, ketika ia mengenakan blouse beige, dengan potongan kerah besar dan tajam.

Di unggahan lainnya, dia terlihat mengenakan setelah pink, lengkap dengan blazer dengan warna yang senada. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai.

Tak hanya pink, ia juga terlihat mengenakan padu padan blouse jeans biru dengan setelan blazer berwarna biru. Kesan elegan terlihat ketika ia mengenakan blazer tweed berwarna hitam dan blouse dengan kerah pita. Dia juga mengenakan celana panjang hitam berujung lebar.

Baca juga: Kemiripan Won Jin Ah dengan Go Mi Ran dalam Melting Me Softly

Selain blazer, pilihan fashion profesional Won Jin-ah lainnya adalah trench coat bermotif kotak-kotak. Dia memadupadanka trench coat dengan celana kulot.