Minuman Kolagen dengan 10 Bahan Premium untuk Perawatan Kulit dari Dalam

Seorang model mengkonsumsi Dear Me Collagen Peptide+. Dok. Dear Me Beauty

TEMPO.CO, Jakarta - Kebanyakan dari kita fokus merawat kulit dengan perawatan dari luar, seperti menggunakan beragam produk dari pelembap hingga serum. Perlu diingat juga ketika sudah menginjak usia 30 tahun, produksi alami kolagen dalam tubuh akan menurun 1,5% setiap tahunnya. Demi mendapatkan kulit sehat dan bercahaya juga membutuhkan perawatan dari dalam. Misalnya dari makanan sehat dan bergizi serta suplemen untuk kulit seperti minuman kolagen.

Hal ini yang mendorong merek kecantikan Dear Me Beauty melebarkan sayap di bidang bidang perawatan dan wellness dengan meluncurkan Dear Me Collagen Peptide+. Minuman kolagen dengan 10 bahan premium di dalamnya.

“Rutinitas perawatan kulit saja tidak cukup. Dengan tema #MakingBeautyBetter, Dear Me Beauty percaya pada konsep kecantikan yang terpancarkan dari luar dan dalam, dimana kecantikan itu juga didukung dengan asupan nutrisi dan gaya hidup yang baik. Dear Me Collagen Peptide+ hadir sebagai solusi pendukung bagi perawatan kulit dan juga kesehatan," ujar ujar Nikita Wiradiputri, CEO Dear Me Beauty, dalam jumpa pers virtual, Senin, 1 Maret 2021.

Dear Me Collagen Peptide+ dalam beberapa bentuk. Dok. Dear Me Beauty

Dear Me Collagen Peptide+ memiliki kandungan 5000mg Marine Collagen Peptide yang berasal dari Perancis dengan manfaat yang terbukti secara klinis untuk mengurangi tanda penuaan dan menambah kepadatan kadar kolagen. Marine Collagen Peptide yang merupakan type#1 bioactive collagen, yang memberikan penyerapan cepat dan aman pada pencernaan, ke aliran darah, lalu ke kulit dan sel. Ini memberikan dukungan struktural untuk kulit, berkontribusi pada kesehatan rambut, dan membantu menjaga kepadatan tulang.

Selain kolagen, minuman kolagen ini juga dilengkapi dengan bahan-bahan premium lainnya seperti; L-Glutathione terbaik di dunia yang berasal dari Jepang, Vitamin C

(Sodium Askorbat) dengan kadar asam yang rendah sehingga aman bagi perut sensitif, dan probiotik untuk sistem pencernaan yang lebih sehat, yang juga berasal dari Jepang.

Dalam kesempatan yang sama, Dokter Reinita Arlin menambahkan probiotik bermanfaat untuk menjaga mikrobioma usus. "Konsumsi probiotik dalam satu hari secara rutin, tidak hanya berkhasiat untuk kulit, tapi juga imunitas tubuh serta organ tubuh lainnya," ujarnya.

Minuman kolagen Dear Me Collagen Peptide+ aman dikonsumsi dari usia 17 tahun. Sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui dapat berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya sebelum mengkonsumsinya. Selain itu telah bersertifikat Halal, terdaftar di BPOM, dan juga sesuai dengan standar GMP dan ISO.