Deretan Desainer yang Karyanya Bakal Dipakai Kamala Harris saat Pelantikan

Kamala Harris mendampingi Joe Biden untum memimpin Amerika Serikat dalam 4 tahun kedepan. Kamala Harris menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjadi wakil presiden AS. REUTERS/Jim Bourg

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 20 Januari, Kamala Harris akan dilantik sebagai wakil presiden wanita pertama Amerika Serikat, menandai pertama kalinya seorang wanita kulit hitam dan Asia Selatan akan menjabat. Dunia akan menyaksikan, mencatat setiap detail, dari pidato Wakil Presiden terpilih, hingga apa yang dia kenakan. Kata-kata, pakaian, semuanya mengirimkan pesan tentang apa yang diwakili oleh wakil presiden, nilai-nilai yang ingin dia tunjukkan.

Ini adalah persimpangan yang sarat — fashion dan politik — dan perempuan dipaksa untuk menavigasi dengan lebih hati-hati daripada rekan laki-laki mereka, tunduk pada kritik yang jauh lebih keras. Kamala Harris memberikan nada yang benar dengan mudah, lebih memilih pantsuits atau blazer dan jeans yang disesuaikan dengan baik, dengan catatan gaya khas yang memproyeksikan kepribadian yang ceria dan percaya diri, seperti sepatu kets Converse atau sepatu bot Timberland, dan untaian mutiara sebagai tanda untuk perkumpulannya, Alpha Kappa Alpha. Dia memahami bahwa pakaian simbolisme dapat dibawa, terutama ketika dia memilih untuk mengenakan setelan Carolina Herrera serba putih pada malam pemilihan sebagai tanda pada warna yang dikenakan oleh Suffragettes saat mengadvokasi hak untuk memilih.

Pada hari pelantikan, kita akan melihat wakil presiden dalam penampilan paling formal: satu untuk dipakai saat mengambil sumpah jabatannya, dan yang akan dia lakukan di lantai dansa saat pesta pelantikan. Sementara Kamala Harris telah mengenakan setelan dari label Eropa seperti Valentino dan Max Mara, diperkirakan dia akan mengenakan pakaian desainer Amerika untuk hari besar. Hal akan memberi desainer itu platform yang lebih besar untuk mendorong fashion Amerika.

Berikut adalah 11 desainer yang bersaing untuk mendandani calon Wakil Presiden pada hari pelantikan siang dan malam, seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar.

1. Christopher John Rogers

Pilihan bintang, Rogers adalah desainer terobosan baru. Dia muda dan pemenang penghargaan CFDA (disukai oleh Michelle Obama) yang menggunakan warna-warna berani dan menciptakan siluet tebal yang tentunya akan menjadi penyimpangan dari pilihan fesyen Harris yang biasanya lebih tenang. Jika Harris memilih Rogers, itu akan menjadi bagian bola perdana malam itu. Sebuah kejutan — dan anggap saja — suatu kegembiraan.

2. Altuzarra

Desainer New York lain yang telah didukung oleh Kamala Harris, Joseph Altuzarra akan menjadi pilihan alami untuk setelan siang hari atau gaun malam. Terkenal karena ketangkasannya dalam pakaian kerja dan memotong siluet tajam di jaket, Altuzarra tidak diragukan lagi akan membuat Harris terlihat pintar di hari besar. Dia juga terkenal karena pernah mendandani Michelle Obama dan Meghan markle, wanita yang dikenal karena gayanya yang sederhana.

3. Pyer Moss

Kerby Jean-Raymond telah menjadi bintang fashion sejak meluncurkan Pyer Moss, menciptakan pakaian indah yang memadukan pesan politik dan perayaan Blackness. Menampilkan koleksi di Brooklyn's King Theater and Weeksville Heritage Center, dia juga dikenal karena mengundang publik untuk memasuki dunia pertunjukan landasan pacu yang telah diperjelas. Pendekatan dan gaya unik yang mewujudkan pesona intelektual ini akan membuatnya menjadi kandidat yang tepat untuk mendandani Kamala Harris — menyatukan dua individu yang memecahkan cetakan di bidangnya masing-masing.

4. Prabal Gurung

Pada malam pemilihan, penulis Pierre Alexandre M'Pelé men-tweet, "Kamala Harris dalam gaya Prabal Gurung melihat pelantikan sebenarnya akan sangat bagus. Ada kesamaan utama antara cerita pribadi mereka, dan dia sudah menyukai pakaiannya." Kami sangat setuju. Seperti yang disarankan tweet, keduanya berbagi keturunan Asia Tenggara — dia keturunan India, Gurung orang Nepal. Gurung sangat asyik dengan warna dan tidak lepas dari detail bulu, maka tidak diragukan lagi ia akan menciptakan momen yang feminin namun pragmatis untuk setelan siang hari atau gaun malam.

5. Carly Cushnie

Meskipun Carly Cushnie baru-baru ini mengumumkan bahwa dia menutup label senama karena kemerosotan ekonomi terkait pandemi, kami menyukai gagasan kemunculan kembali hanya satu malam untuk mendandani Kamala Harris. Kedua wanita ini berbagi keturunan Jamaika dan tertarik pada siluet minimalis dan ramping. Meskipun sang desainer terutama berpegang pada palet hitam dan putih, ia juga bekerja dengan warna merah, warna kekuatan, kekuatan, dan determinasi — pilihan warna yang akan lebih dari tepat.

6. Ralph Lauren

Lauren yang lahir di Bronx adalah contoh American Dream yang sering dikutip, yang akan membuatnya menjadi desainer hebat yang akan dikenakan untuk acara penting seperti pelantikan wanita pertama wakil presiden. Desainnya klasik tetapi selalu identik Ralph Lauren, dan dia membuat tuksedo keren untuk wanita, atau seperti yang disebut Hillary Clinton, pantsuits mewah.

7. Carolina Herrera

Wes Gordon merancang setelan Herrera putih yang sekarang terkenal yang dikenakan Harris pada malam pemilihan dan akan menjadi orang di balik rancangan khusus jika Nn. Harris memilih lagi untuk memakai merek tersebut. Label ini identik dengan kehalusan, keanggunan, dan keanggunan yang tak terbantahkan. Dia bisa dengan mudah mengenakan setelan atau gaun dari Gordon untuk Herrera, dan membuat pernyataan yang berdampak.

8. Peter Do

Sementara celana dalam merah muda mungkin terlalu terkait erat dengan calon presiden lainnya, ansambel apa pun oleh Do, yang muncul di Phoebe Philo's Céline, akan menjadi pilihan kejutan untuk Hari Pelantikan. Perancang telah membuat koleksi hanya untuk beberapa musim, tetapi dengan cepat muncul sebagai bakat sejati dan tak tertandingi. Dengan penekanan pada dukungan bisnis kecil saat ini, menempatkan Do di panggung nasional akan menjadi kemenangan besar bagi merek tersebut, dan penjahitannya yang tajam serta detail yang tidak terduga akan sangat cocok untuk profil gaya Harris.

9. Gabriela Hearst

Hearst telah membuktikan dirinya sebagai talenta yang penuh perhatian dan dihormati serta pemain utama di dunia mode setelah meluncurkan label eponimnya hanya beberapa tahun yang lalu. Pakaiannya keren dan anggun, dengan udara boheme ringan, dan penekanannya pada keberlanjutan akan menjadi penyelarasan yang cerdas bagi Harris, yang telah memperjuangkan masalah lingkungan dalam jalur kampanye. Hearst juga baru-baru ini ditunjuk sebagai direktur kreatif Chloé, dan selalu menyenangkan melihat dua wanita yang bintangnya sedang naik daun berkumpul.

10. Fear of God

Satu-satunya desainer yang berbasis di Los Angeles dalam daftar, Jerry Lorenzo, pendiri label kultus Fear of God, memiliki pendekatan pada setelan keren untuk orang keren yang akan menjadikannya pilihan yang terinspirasi. Dulunya hanya pemasok streetwear, setelan Lorenzo membuat gelombang bahkan pada saat workwear telah diletakkan di bagian belakang burner. Dengan kata lain, muncul di Fear of God akan menjadi langkah bos total.

11. Brandon Maxwell

Maxwell adalah penata gaya selebriti yang berubah menjadi desainer — sangat ahli dalam membuat penampilan yang menyampaikan pesan yang tepat. Berasal dari Texas dan mendesain dengan suar serba Amerika, gayanya dapat condong ke pakaian olahraga atau gaya dramatis. Dia menyukai warna pop, tetapi tetap mempertahankan penampilan yang dapat dikenakan dan elegan. Setelah mendandani semua orang dari Lady Gaga hingga Jennifer Lawrence dan Michelle Obama, Kamala Harris pasti akan berada di perusahaan yang baik.