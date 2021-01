Kamala Harris Pakai Kaus Kaki Bertuliskan The Future is Female

TEMPO.CO, Jakarta - Saat DPR AS mengadakan sidang pemakzulan kedua Presiden Donald Trump, Wakil Presiden Terpilih AS Kamala Harris berkumpul bersama keluarganya. Seorang keponakannya, Meena Harris, mengunggah foto senator itu di TokTok dan Instagram, Rabu, 13 Januari 2021.

Meena tampak menawarkannya permen penyegar mulut di dalam toples yang secara bercanda disebut “impeach mints”.

Harris hanya tertawa. Politikus 56 tahun itu duduk di kursi malas, mengenakan setelan blazer merah mudah yang dipadukan dengan blus merah muda.

Bersantai tanpa sepatu di dalam rumah, Harris memamerkan kaus kaki olahraga berwarna putih dengan tulisan biru “The Future is Female” di pergelangan kaki. Kaus kaki itu didesain oleh Gumball Poodle dan dijual dengan harga US$ 17 atau sekitar 235 ribu.

Dengan tulisan uni, kaus kaki ini dibuat dengan misi khusus. Sebagian dari hasil penjualan akan disumbangkan ke PFLAG (Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays), sebuah organisasi yang mendukung kaum gay, lesbian, biseksual, dan transgender serta orang yang mereka cintai.

Harris beberapa kali mengenakan pakaian yang penuh makna. Saat menyampaikan pidato usai dinyatakan menang bersama presiden terpilih Joe Biden, dia memakai setelah blazer berwarnan putih. Warna ini melambangkan para aktivis yang memperjuangkan hak pilih perempuan di masa lalu.

Dia juga sering mengenakan sneakers yang dimaknai banyak orang sebagai kesiapannya untuk bekerja, juga sebagai tantangan besar bagi anggapan feminitas yang ketinggalan zaman.

Kamala Harris akan dilantik sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021.

FOOTWEAR NEWS | POP SUGAR