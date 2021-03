Mengenal Ira Koesno, Moderator Debat Pilkada DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Lama tak terlihat di layar televisi, sosok Ira Koesno kembali hadir menyapa pemirsa pada Jumat, 13 Januari 2017. Bukan melalui acara berita seperti yang pernah digelutinya beberapa tahun lalu, melainkan melalui acara debat bernuansa politik.

Ya, Ira Koesno menjadi moderator debat Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung di Birawa Ballroom, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Jumat, 13 Januari 2017. Selama 2 jam, mantan pembaca berita Liputan 6 di stasiun televisi SCTV ini, melontarkan berbagai pertanyaan kepada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sekaligus mengatur jalannya debat. Penampilan Ira Koesno yang memukau dinilai sebagai standar bagi moderator debat selanjutnya yang akan berlangsung pada Jumat, 27 Januari 2017.

Dengan kepiawaiannya menjadi moderator debat, Ira Koesno menjadi topik perbincangan hangat di media sosial, salah satunya Twitter. Netizen ramai membicarakan penampilan wanita kelahiran 30 November 1969 ini, baik itu penampilan fisik maupun kemampuannya menjadi moderator debat.

Di usia 47 tahun, Ira Koesno secara fisik dapat dikatakan awet muda dan segar bugar. “47 yrs old and still looks great. Ira Koesno,” demikian bunyi cuitan yang dibuat oleh pemiliki akun @alvanendi. Bahkan muncul beragam meme yang isinya menanyakan, apa saja perawatan kecantikan yang dijalani Ira Koesno agar selalu tampak awet muda. “Kalau dibilang begitu (cantik), sebenarnya itu kerja tim periasnya,” kata Ira Koesno kepada Tempo, Sabtu 14 Januari 2017.

Di balik penampilan yang segar, anak dari pasangan Koesno Martoatmodjo dan Sri Utami itu ternyata punya beberapa aturan dalam menjaga kesehatan dan kecantikan. “Pada dasarnya kita harus menjaga makan, olahraga, dan istirahat yang cukup,” ujarnya. “Jika ada salah satu yang kurang seimbang dari tiga itu, kalau saya pasti langsung kelihatan.”

Ira Koesno melanjutkan, seseorang yang berumur di atas 35 tahun wajib menjaga tiga hal tadi. “Soal makan, dari dulu saya memang mengurangi karbohidrat dan memperbanyak protein, sayuran, dan buah,” kata Ira Koesno yang mengaku bobot tubuhnya mudah sekali naik.

Adapun pilihan olahraga Ira Koesno adalah pilates. “Dulu memang saya punya jadwal rutin, misalnya pilates dua kali dalam seminggu dan treadmill sendiri,” ujarnya. Tapi sekarang, Ira Koesno mengaku kesulitan meluangkan waktu untuk berolahraga karena pekerjaan menumpuk. “Jadi kalau ada waktu luang, saya memilih tidur.”

Ketika memasuki usia 40 tahun, Ira Koesno mulai melakukan perawatan, misalnya ke dokter kulit dan gigi. “Tapi dasarnya ya tiga unsur tadi. Sebab, percuma juga ke dokter kalau tidak menjaga makan, olahraga dan istrirahat,” tuturnya.

Ira Koesno menjelaskan, informasi yang beredar bahwa dia melakukan perawatan di salah satu klinik kecantikan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, adalah hoax. “Saya sebenarnya agak gimana gitu ya bicara yang seperti ini,” katanya.





Ira menceritakan bagaimana dia terpilih menjadi moderator. Awalnya, televisi penyelenggara mendata beberapa nama yang dinominasikan sebagai pemandu debat, kemudian membuat profilnya untuk disodorkan kepada tim tiap-tiap pasangan calon kepala daerah. Lantas, dipilihlah orang yang dianggap netral atau tidak memiliki rekam jejak keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. “Semua pihak harus setuju siapa moderator debat,” kata Ira Koesno.

Kerja sama dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Jakarta dan empat panelis, menurut Ira Koesno, juga berlangsung lancar. Mereka membebaskan Ira Koesno membuat pertanyaan dengan gayanya sendiri asalkan tetap mengacu pada isu yang telah ditentukan, yakni pembangunan sosial-ekonomi. “Mungkin karena mereka merasa saya mantan jurnalis,” ujarnya.

Sosok Ira Koesno mulai dikenal akrab oleh masyarakat saat dirinya aktif menggeluti profesi jurnalisme. Ira Koesno biasa menyapa pemirsa televisi melalui siaran berita Liputan 6 di stasiun televisi SCTV.

Pada tahun 2004, Ira Koesno mendirikan irakoesnoproduction (IKPro) di Jakarta, yang kemudian berubah nama menjadi irakoesnocommunications (IKComm) pada 2006. Perusahaan yang berlokasi di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini bergerak di bidang media & public relations.

Menjadi moderator acara debat bernuansa politik bukan hal yang baru bagi penggemar berat klub sepak bola asal Inggris, Chelsea F.C. ini. Sebelum menjadi moderator acara debat Pilkada DKI Jakarta pada 13 Januari kemarin, Ira Koesno pernah menjadi moderator pada debat pemilihan presiden 2004.

LUCIANA | RINI K

Berita lainnya:

Kiat Memilih Kegiatan Ekstrakurikuler Anak

Minum ASI Pakai Dot Bikin Bayi Bingung Puting

4 Kesalahan yang Bikin Anda Sulit Dapat Pekerjaan