Gaya Kris Dayanti hingga Aura Kasih Merayakan Idul Adha Bersama Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Idul Adha menjadi momen untuk berbagi dan berkumpul dengan keluarga, begitu juga para selebritas. Selain hewan kurban, mereka juga menyiapkan penampilan yang modis untuk hari ini.

Berikut gaya selebritas merayakan Idul Adha 2023 seperti dirangkum dari Instagram

1. Kris Dayanti

Kris Dayanti berkumpul bersama keluarganya di Jakarta. Dalam unggahan foto, Kamis, 29 Juni 2023, dia tampak menjalani salat Idul Adha bersama suami, Raul Lemos, ibunda, serta anak laki-lakinya, Kellen Alezander Lemos Lay. Mereka kompak berbusana putih. Kris Dayanti mengenakan blus dengan outer sepanjang kaki serta celana palazzo. Dia juga melengkapi pakaiannya dengan kerudung tipis.

“Semoga kami terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatnya kepedulian kita terhadap sesama saudara muslim. Selamat hari raya Idul Adha 1444H/2023,” tulis dia di keterangan.

2. Nabila Syakieb

Merayakan Idul Adha tahun ini, Nabila Syakieb terlihat bebusana olive green yang serasi dengan kedua anaknya. Nabila memilih model jumpsuit dengan celana lebar dan leher bebentuk V, dipadukan dengan outer panjang.

“MasyaAllah tabarakallah. Minal aidin,” dia menulis di keterangan.

3. Nagita Slavina

Berpose bersama dengan Raffi Ahmad dan kedua anak mereka, Nagita Slavina dan keluarga memilih mengenakan busana hijau terang untuk Idul Adha tahun ini. Nagita mengenakan blus organdi dengan aksen kerut di lengan serta aplikasi floral di bagian samping. Selain atasan yang serasi, mereka kompak mengenakan celana panjang hitam.

4. Whulandari Herman

Merayakan Idul Adha di Negeri Jiran, Whulandary Herman memilih gaun beitu tua dengan aplikasi emas di bagian leher. Lengannya yang lebar membuat busananya tampak megah. Dia berfoto bersama suami, Nik Ibrahim, dan kedua anak mereka, Nik Zayn Nik Ibrahim dan Nik Siti Amilie, yang juga berbusana biru.

“Salam Idul Adha from our family to yours,” kata Wulan di keterangan.

5. Aura Kasih

Aura Kasih merayakan Idul Adha bersama anaknya, Arabella Amaral. Keduanya menjalani salah Ied di Masjid Al-Jabbar, Bandung. Di momen ini, Aura mengenakan gamis hitam yang dilengkapi dengan kerudung senada.

“Selamat hari raya idul adha,” tulis dia di keterangan unggahannya.

