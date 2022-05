Outfit 5 Selebriti Rayakan Idul Fitri dari Ashanty hingga Sophia Latjuba

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh umat muslim di dunia merayakan Idul Fitri 1443 Hijirah pada Senin, 2 Mei 2022. Setelah melaksanakan ibadah puasa dan lainnya di bulan Ramadan, umat muslim merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Beberapa selebriti membagikan momen perayaan Idul Fitri di media sosial.

Tak hanya itu pilihan ragam outfit para selebriti saat Idul Fitri juga menarik perhatian. Dari Nagita Slavina, Ashanty hingga Prilly Latunconsina berikut ini gaya Lebaran mereka.

1. Nagita Slavina

Nagita Slavina mengunggah foto bersama Raffi Ahmad, serta kedua putranya, Rafathar dan Rayyanza. Nagita mengenakan dress panjang dengan lace dan aksen ruffle. Dia juga memakai padded headband senada dengan dress-nya. Sedangkan Raffi, Rafathar dan Rayyanza baju koko bernuansa abu-abu dan celana chino beige. “Lebaran… Maaf lahir batin,” tulis Nagita, sambil men-tag akun desainer Sapto Djojokartiko, dalam keterangan unggahannya.

2. Wulan Guritno

Wulan terlihat serasi dengan kedua putrinya, Shalom Razade dan Londo Abigail. Ketiganya mengenakan busana dari koleksi My Nonss berupa blouse putih dengan aksen lengan puff dan motif etnik di bagian lengan. Blouse itu dipadankan dengan bawahan berupa rok berwarna biru muda. Ketiganya juga kompak memakai kerudung putih. “Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin,” tulis Wulan di Instagram.

3. Ashanty

Ashanty memilih bernuansa putih untuk Lebaran tahun ini. Dia mengenakan dress panjang dari koleksi Winda Savosa Couture yang sama dengan putrinya, Arsy. Sedangkan, Anang Hermansyah, Azriel dan Arsya mengenakan baju koko putih dan bawahan hitam. “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Mohon maaf lahir dan batin,” tulisnya.

4. Prilly Latuconsina

Prilly dan keluarganya memilih outfit Lebaran dari koleksi Zaskia Sungkar Jakarta. Dia memakai blouse berkerah tinggi bergaya Victoria bernuansa biru dan putih serta rok maxi tulle bernuansa beige.

5. Sophia Latjuba

Sophia Latjuba ikut merayakan hari Idul Fitri bersama keluarga besarnya. “Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon dimaafkan segala kesalahan lahir dan batin and may you have a blissful day with surrounded by your loved ones,” tulisnya dalam keterangan fotonya. Sophia terlihat chic mengenakan blouse hitam dan bawahan berupa kain etnik. Begitu juga dengan putrinya Eva Celia yang mengenakan blouse bernuansa merah maroon dan kain.

Baca juga: 4 Tips Tampil Stylish dan Trendi di Hari Lebaran ala Influencer Soraya Ulfa

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.