Kate Middleton Disebut Ikuti Gaya Ratu Elizabeth dengan Busana Warna-warni

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton disebut telah mengikuti aturan mode nomor satu mendiang Ratu Elizabeth II dalam acara publik baru-baru ini, menurut The Mirror. Selama beberapa bulan terakhir, putri berusia 41 tahun itu memilih pakaian dengan warna yang berani.

Mendiang Ratu Elizabeth yang meninggal pada Septembeg 2022 di usia 96 tahun itu sering berpakaian seperti ini agar menonjol, kata menantu perempuannya Sophie, Duchess of Edinburgh, dalam film 2016 tentang kehidupan kerajaan, "The Queen at 90."

"Dia harus menonjol agar orang bisa mengatakan, 'Saya melihat ratu,'" ujar Duchess dalam film tersebut, menurut Mirror.

Dia mengatakan bahwa karena kerumunan begitu besar ketika orang bertemu Ratu, dia ingin orang langsung bisa mengenalinya begitu melihat dia lewat.

Mendiang Ratu bahkan pernah berkata, "Saya tidak bisa memakai krem karena tidak ada yang tahu siapa saya," menurut The Daily Beast.

Kate Middleton menghadiri perayaan Trooping the Colour di London, Inggris, pada Sabtu, 17 Juni 2023 (Instagram/@theroyalfamily)

Pada Jumat, 23 Juni 2023, Middleton menerapkan aturan tersebut saat dia debutnya di pacuan kuda Royal Ascot 2023 sebagai Putri Wales. Dia mengenakan gaun merah cerah karya desainer Alexander McQueen dan topi besar yang dihiasi bunga yang serasi dari Philip Treacy.

Dia juga mengenakan sepasang anting-anting pernyataan menjuntai emas dan membawa clutch tipis.

Awal bulan ini, pada perayaan ulang tahun ke-75 Raja Charles, yang dikenal sebagai Trooping the Colour, dia mengenakan gaun hijau zamrud cerah yang dirancang oleh Andrew Gn dan topi besar serasi yang juga dibuat oleh Philip Treacy.

Ibu tiga anak itu juga memberikan penghormatan yang manis kepada mendiang Putri Diana, saat ia memasangkan pakaian itu dengan sepasang anting-anting safir dan berlian cantik yang pernah menjadi miliknya.

Dia sebelumnya mengenakan anting-anting itu selama perayaan Trooping the Color 2022.

Cincin pertunangan Middleton, batu safir biru 12 karat, juga merupakan bagian yang pernah dimiliki oleh Diana, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil berkecepatan tinggi di Paris pada 1997.

Sebelumnya, Middleton lebih sering terlihat dengan pakaian berwarna netral seperti abu-abu, cokelat, krem, biru, atau putih.

Tetapi meskipun Middleton telah mengenakan pakaian berwarna yang lebih berani baru-baru ini, seorang pengamat kerajaan mengatakan bahwa dia tidak selalu nyaman dengan tugas kerajaannya.

Middleton menikah dengan suaminya, Pangeran William, 41, pada April 2011, tetapi telah berpacaran sejak masa kuliah mereka di The University of St. Andrews di Skotlandia.

"Saya selalu mengatakan tentang Princess of Wales bahwa saya tidak berpikir dia selalu menjadi komunikator terkuat," kata Rebecca English, yang merupakan editor kerajaan Daily Mail, dalam seri publikasi Palace Confidential. “Ini merupakan kurva pembelajaran untuknya. Saya tidak berpikir dia selalu merasa nyaman dengan itu.

Namun, English mencatat bahwa Middleton telah membuat kemajuan sejak dia pertama kali memulai perannya sebagai anggota kerajaan, terutama selama kunjungan bulan lalu ke Maidenhead Rugby Club.

"Saya benar-benar bisa melihatnya jadi dirinya sendiri," menurut English. “Saya benar-benar terkesan dengannya.”

Dan, saat berbicara dengan anak-anak sekolah selama kunjungan ke Pameran Bunga Chelsea di London Mei lalu, dia mengakui bahwa seorang bangsawan harus "bekerja keras", setelah seorang anak bertanya kepadanya bagaimana rasanya menjadi seorang Putri. "Kamu harus bekerja keras," kata Kate Middleton. "Tapi kamu tahu hal terbaik tentang itu adalah bertemu anak-anak seperti kamu."

NEW YORK POST | MIRROR

