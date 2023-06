Kate Middleton Main Tenis Bareng Roger Federer, Rambut Kucir Kudanya Jadi Perhatian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton menghabiskan waktu seharian untuk bermain tenis bersama sang juara asal Swiss Roger Federer menjelang turnamen Wimbledeon tahun ini. Dia tampil kece bergaya sporty, dan yang menjadi perhatian adalah rambutnya yang dikucir ekor kuda.

Gaya rambutnya ini mirip dengan beberapa pekan lalu ketika dia tampil dengan volume rambut yang menentang gravitasi. Dia mengikat rambut bergelombangnya dengan posisi yang kuat di atas kepala untuk kali ini.

Dia memasangkan gaya rambutnya yang sporty dengan atasan polo putih tanpa lengan, rok mini lipit yang serasi, dan sepatu tenis putih. Rok lipitnya merupakan rancangan Stella McCarthy untuk Adidas. Sementara sepatu putihnya berasal dari koleksi Babolat x Wimbledon 2023, lengkap dengan siluet mulus dan desain tahan lama.

HRH The Princess of Wales and Roger Federer on No.3 Court. Credit: AELTC/Thomas LovelockAELTC/Thomas Lovelock.

Asesorisnya dijaga seminimal mungkin dan hanya menyertakan cincin pertunangan safir dan cicin emas kecil.

Setelah pertandingannya melawan Ferder, Kate mengobrol dengan anak laki-laki dan perempuan bola Wimbledon, yang mulai berlatih pada Februari di Raynes Park Community Sports Ground untuk acara olahraga musim panas, serta pelatih mereka.

Berbagi pandangan di balik layar dari perjalanannya, Kate memberikan teriakan manis kepada para remaja dengan video reel di Instagram. "Pahlawan tanpa tanda jasa @wimbledon. Keahlian dan dedikasi Ball Boys and Girls membantu menjadikan The Championships begitu istimewa," tulisnya. ?Mereka pasti mengajari kita beberapa hal!" dia menambahkan.

Dalam klip pendek, Kate Middleton terlihat belajar cara menangkap dan melempar bola tenis kembali ke pemain dengan tangan lurus sambil berdiri di pinggir lapangan. “Untuk melihat pelatihan dan dedikasi serta jumlah waktu yang dihabiskan untuk pelatihan dan memastikan ini berjalan dengan baik pada hari itu untuk para juara yang bermain di Wimbledon … Ya, sungguh luar biasa melihatnya di balik layar,” dia katanya di akhir video.

The Championships 2023 akan berlangsung dari pada 3 – 16 Juli dengan film diputar sepanjang The Championships di Hill ikonik, kepada mereka yang mengantri dan di sekitar lapangan.

