Sweater Motif Domba Asli Putri Diana Akan Dilelang pada Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Sweater domba ikonik Putri Diana akan segera tersedia untuk dijual setelah ditemukan di gudang lebih dari 40 tahun kemudian. Sotheby's, balai lelang barang seni dan antik, mengumumkan pada Senin 26 Juni 2023, bahwa sweter merah mendiang Princess of Wales dengan motif domba hitam yang banyak dibicarakan akan dilelang pada bulan Agustus

Saat berusia sembilan belas tahun, Diana sempat mencuri perhatian dengan mengenakan jumper atau pullover, dengan jeans saat pertandingan polo Pangeran Charles pada Juni 1981, satu bulan sebelum pernikahan kerajaan mereka.

Merek pakaian rajut Inggris Warm & Wonderful menjadi populer, dan desainer Sally Muir dan Joanna Osborne menerima surat dari Istana Buckingham beberapa minggu kemudian. Seorang sekretaris mengatakan Putri Diana telah merusak jumper anehnya dan bertanya apakah itu bisa diperbaiki atau diganti. Sweter baru dikirim dan aslinya dilupakan, sampai Osborne menemukannya di musim dingin ini.

“Saya berada di loteng pada bulan Februari mencari pola, dan kebetulan saya melihat kotak anggur tua ini di sudut - dan ada jaket domba merah yang dibungkus seprai katun. Itu terpelihara dengan baik. Saya melihat manset yang jelas telah dijahit kembali, dan saya menelepon Sal dan berkata, 'Saya pikir saya telah menemukan jumper Diana yang asli!'” kata Osborne.

Osborne dan Muir melihat semua foto disaat ia memakainya, dan membandingkan keduanya sampai merasa yakin itu yang sebenarnya. "Kami baru tahu karena setiap jumper berbeda, jadi mudah dilihat. Jadi kami menelepon Sotheby's!” kata Osborne.

Rajutan ini sekarang menjadi tajuk utama obral Fashion Icon Sotheby's selama New York Fashion Week. Sweter tersebut ditawarkan dengan perkiraan US$50 ribu hingga US$80 ribu atau sekitar RP 752 juta hingga Rp 1,2 miliar. Cynthia Houlton, Sotheby's Global Head of Fashion and Accessories, membangkan dengan kaus Virgin Atlantic favorit Diana, yang dijual oleh RR Auction seharga US$53.533 atau sekitar Rp 805 juta pada tahun 2019.

Pada bulan Januari, Sotheby's melelang dua item terkait Putri Diana lainnya. Kim Kardashian mendapatkan liontin salib berlian dan batu kecubung Garrard yang dikenakan Diana pada tahun 1987 senilai 197.453 atau sekitar Rp 2,9 miliar. Dua minggu kemudian, gaun malam ungu Diana oleh Victor Edelstein terjual seharga US$ 604.800 atau sekitar Rp 9,1 miliar, lima kali perkiraan sebelumnya dan membuat sejarah sebagai gaun termahal yang pernah terjual.

Menurut Houlton, yang mempertaruhkan penjualan sweter yang akan datang adalah bahwa barang tersebut tidak pernah masuk ke pasar. “Mereka secara acak menemukan sweter ini, tidak seperti mereka menjaganya di sweter ini selama beberapa waktu dan kemudian memutuskan kepada siapa mereka harus menjualnya,” katanya tentang Muir dan Osborne.

Pakar menjelaskan bahwa signifikansi rajutan asli semakin meningkat dengan fakta bahwa Putri Diana mengenakan desain tersebut dua kali. Sementara swetaer rajut aslinya tetap tersimpan, Princess of Wales mengenakan sweter versi keduanya untuk salah satu pertandingan polo Charles lainnya pada tahun 1983. Dia mengenakannya dengan kacamata hitam besar, blus putih, dan celana putih untuk putaran kedua.

Meskipun Muir dan Osbourne tidak pernah berhubungan langsung dengan Putri Diana dan pertama kali mengetahui bahwa dia mengenakan sweter domba mereka setelah melihat fotonya di koran, dukungannya untuk Warm & Wonderful membawa bisnis ke tingkat berikutnya. Museum Victoria dan Albert di London memperoleh salah satu jumper untuk koleksi permanennya pada tahun 1983, dan Warm & Wonderful berhenti memproduksi model kambing hitam pada tahun 1994.

Penawaran online untuk sweter merah asli Putri Diana dibuka 31 Agustus dan akan berlangsung hingga 14 September melalui Sotheby's, dan jumper tersebut juga akan ditampilkan kepada publik di awal markas Sotheby's Manhattan mulai 7 September.

PEOPLE

