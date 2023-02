Billie Eilish Pakai Produk Jenama Bandung, ASEPHI : Fashion Indonesia Jadi Sorotan Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang pop Billie Eilish jadi pembicaran publik Indonesia karena memakai sweater dari salah satu jenama fashion asal Bandung Dressedlikeparents. Sweater tersebut digunakan Eilish saat dia jamming di Amerika Serikat.

Sekretaris Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (ASEPHI) Baby Jurmawati mengatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa fashion Indonesia sudah mulai menjadi pusat sorotan dunia.

"Saya melihatnya sangat baik, Indonesia itu sudah jadi center apalagi kalau soal fesyen. Kami, ASEPHI, berani bilang bahwa teman-teman kami di luar negeri memang ingin datang, ingin lihat seperti apa geliatnya sekarang di Indonesia," ujar Baby seperti dikutip Antara, Selasa, 28 Februari 2023.

Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor produk fashion. Indonesia memiliki bahan baku yang banyak, kesiapan produksi yang memadai, serta ide-ide yang sangat kreatif untuk memproduksi produk fashion. Hanya saja, kata dia, ada beberapa kendala yang masih harus dihadapi, salah satunya dalam hal promosi.

"Ketika kita mau promosi, kadang enggak punya budget. Akhirnya orang lain yang promosikan, tapi nama Indonesianya enggak dapat," katanya.

Selain itu, Baby mengatakan, masih banyak para pelaku usaha yang belum benar-benar memahami pentingnya pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) guna mendapatkan perlindungan hukum terkait karya mereka.

"Penting sekali kesadaran HAKI ini, tapi kadang teman-teman lupa enggak melindungi merek dan hak milik," ujarnya.

Baby pun berharap para pelaku usaha dapat lebih menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual, serta terus mengembangkan ide-ide kreatif yang membawa unsur Indonesia.

"Motif-motif asli Indonesia itu banyak sekali dan bisa dikembangkan menjadi apa saja kalau buat fesyen," kata dia. "Lalu enggak usah khawatir ketika melihat oh ini batik printing, tapi saya buatan tangan, lalu yang itu pakai mesin, semua punya pasarnya masing-masing. Jadi kalau mau berkembang, kita mau terus berusaha, insya Allah pasti berhasil," pungkas Baby.

Custom outfit dari jenama fashion lokal Dressedlikeparents dibuat oleh remaja 17 tahun bernama Callista Aldenia. Ibu Callista, Sonia D. Wiriadinata, dalam unggahan di Instagram dan TikTok, mengatakan terdapat empat set custom outfit yang dipesan Billie melalui pengarah gayanya (fashion stylist) pada tahun lalu. Salah satu outfit berupa longsleeve yang diberi nama "the clash blue stripe", akhirnya dikenakan Eilish untuk jamming di konser Olivia Rodrigo pada tahun lalu.

Menurut Sonia, jenamanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mengerjakan proyek custom outfit tersebut. Bahkan anaknya rela untuk lembur dan tidak mengikuti ujian demi mengejar tenggat waktu pengerjaan outfit.

"Bikin project ini lamanya sekitar dua bulan, sampai ada drama nangis-nangis, bermalam-malam lembur, sampai nggak ikut ujian karena ngejar deadline. Alhamdulillah your hardwork finally paid off, you deserve it," tulis Sonia di Instagram-nya.

Pencapaian Callista mendesain outfit untuk Billie Eilish mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam unggahannya di Instagram. "Keren banget, kan! Penyanyi terkenal aja sudah pakai jenama buatan Indonesia, sobat kapan? Yakin mau sebatas lihat-lihat aja?" tulis Kemenparekraf yang juga diunggah ulang oleh Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Minggu, 26 Februari 2023.

ANTARA

